Укрепление патрулирования НАТО в Балтийском море и применение решительных мер являются единственным способом заставить Россию отступить от подводной критической инфраструктуры в регионе, заявил в интервью агентству LETA директор Центра геополитических исследований и профессор Рижского университета Страдиня Марис Анджанс.
Только сила защитит от России инфраструктуру в Балтийском море, считает профессор Анджанс
Анджанс согласился с утверждением, что реакция Европейского союза (ЕС) и НАТО на случаи повреждений подводных кабелей недостаточно активна. Он предложил искать новые подходы, например, агрессивный досмотр подозрительных кораблей силами НАТО.
Профессор отметил важность грядущего отключения стран Балтии от электросети BRELL в феврале, что сделает Латвию, Литву и Эстонию полностью независимыми от Беларуси и России. За последние 20 лет Латвии удалось преодолеть энергетическую изоляцию, создав газопроводы и электрические соединения с другими странами. Однако сейчас Россия поднимает вызовы на новый уровень, требуя не только создания, но и защиты инфраструктуры.
Анджанс подчеркнул, что НАТО остается главным игроком в вопросах безопасности в Балтийском море, несмотря на ограниченные военные возможности ЕС. Балтийское море не является "озером НАТО", как его иногда называют, ведь Россия сохраняет значительное военно-морское присутствие. Вместе с тем, благодаря вступлению Финляндии и Швеции в альянс, ресурсы НАТО в регионе увеличились.
По мнению эксперта, защита подводных кабелей требует инновационных решений. Кабели, видимые даже на картах Google, представляют легкую цель для судов с "недобрыми намерениями". Анджанс предложил усилить защиту, например, закапывая кабели в морское дно, особенно в местах с интенсивным движением судов, или патрулируя с использованием автономных подводных и надводных аппаратов.
НАТО сталкивается с необходимостью адаптации. После десятилетий глобальной борьбы с терроризмом альянс должен вновь сосредоточиться на территориальной защите, включая морские операции. Анджанс подчеркнул, что Балтийским странам нужно укреплять сотрудничество с союзниками, чтобы обеспечить присутствие НАТО в воздухе и на воде.
Для борьбы с деятельностью российского "теневого флота" эксперт предложил вернуть практику досмотра судов, что ранее применялось в операции НАТО Active Endeavour. По его мнению, аналогично воздушным патрулям НАТО в регионе, морские миссии могли бы идентифицировать подозрительные корабли.
На фоне недавнего повреждения кабелей EstLink 2 и задержания российского судна Eagle S под флагом Островов Кука, НАТО объявило о планах усилить военное присутствие в Балтийском море.
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