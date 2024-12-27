Только сила защитит от России инфраструктуру в Балтийском море, считает профессор Анджанс

Анджанс согласился с утверждением, что реакция Европейского союза (ЕС) и НАТО на случаи повреждений подводных кабелей недостаточно активна. Он предложил искать новые подходы, например, агрессивный досмотр подозрительных кораблей силами НАТО.

Профессор отметил важность грядущего отключения стран Балтии от электросети BRELL в феврале, что сделает Латвию, Литву и Эстонию полностью независимыми от Беларуси и России. За последние 20 лет Латвии удалось преодолеть энергетическую изоляцию, создав газопроводы и электрические соединения с другими странами. Однако сейчас Россия поднимает вызовы на новый уровень, требуя не только создания, но и защиты инфраструктуры.

Анджанс подчеркнул, что НАТО остается главным игроком в вопросах безопасности в Балтийском море, несмотря на ограниченные военные возможности ЕС. Балтийское море не является "озером НАТО", как его иногда называют, ведь Россия сохраняет значительное военно-морское присутствие. Вместе с тем, благодаря вступлению Финляндии и Швеции в альянс, ресурсы НАТО в регионе увеличились.