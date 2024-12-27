Береговая охрана заявила, что рассматривает происшествие с большой серьезностью и задействует корабли и самолеты для наблюдения за судоходством, а также предпринимает дополнительные меры для защиты инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что ведется расследование причин повреждений подводных кабелей. Одной из основных версий является возможное причастие российского танкера Eagle S, который действует под флагом Островов Кука и относится к так называемому "теневому флоту" России. Предполагается, что кабели были повреждены якорем судна.

На этой неделе был зафиксирован выход из строя электрокабеля EstLink 2, соединяющего Эстонию и Финляндию. Кроме того, телекоммуникационные компании сообщили эстонским властям о повреждениях ещё трех подводных коммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией.

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