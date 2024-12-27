НАТО усилит присутствие в Балтийском море

Рютте сообщил в соцсети Х, что обсудил со Стуббом расследование относительно возможной диверсии в отношении подводных кабелей, которое продолжается под руководством Финляндии.

"Я выразил свою полную солидарность и поддержку. НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море", - отметил Рютте.

Финская полиция расследует, причастно ли судно российского теневого флота к повреждению электрического кабеля, проходящего между Финляндией и Эстонией.

В целом были обнаружены перебои в работе четырех телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, которые соединяют страну с Эстонией и Германией.

Эстония решила вывести в море свои патрульные корабли для охраны энергетического соединения с Финляндией.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!