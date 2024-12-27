Генсек НАТО Марк Рютте после повреждения кабелей в Балтийском море заявил, что альянс усилит свое присутствие в его водах. Об этом Рютте объявил после разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом, пишет портал "Европейская правда".
НАТО усилит присутствие в Балтийском море
Рютте сообщил в соцсети Х, что обсудил со Стуббом расследование относительно возможной диверсии в отношении подводных кабелей, которое продолжается под руководством Финляндии.
"Я выразил свою полную солидарность и поддержку. НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море", - отметил Рютте.
Финская полиция расследует, причастно ли судно российского теневого флота к повреждению электрического кабеля, проходящего между Финляндией и Эстонией.
В целом были обнаружены перебои в работе четырех телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, которые соединяют страну с Эстонией и Германией.
Эстония решила вывести в море свои патрульные корабли для охраны энергетического соединения с Финляндией.
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