Видео Инспекторы окружающей среды в Екабпилсском крае задержали подводных охотников

Люди один за другим направлялись к берегу, где их встречали и проверяли. В ходе проверки выяснилось, что некоторые из них занимались подводной охотой без соответствующей лицензии и сохранили в своих уловах количество рыбы, превышающее пункт 7.4.5 Правил лицензионной рыбалки, ловли раков и подводной охоты в водохранилище Раджу Екабпилсского самоуправления - соответственно, в дневном улове одного рыболова и подводного охотника могут храниться и сохраняться следующие ограниченные виды рыб: карп 5 кг.

В отношении трех человек были начаты административные дела, а рамках одного процесса были изъяты пояс для ныряния, улов и оружие для подводной охоты. Несколько подводных охотников выбросили свой улов и подводное оружие в воду, которые позже были обнаружены. Общий улов составил 90 килограммов карпа, 6 килограммов щуки и 10 килограммов леща. Рыбу передали в Екабпилсский приют для животных. Во время проверки также были задействованы несколько экипажей муниципальной полиции Екабпилсского края.

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