Российская пропаганда прошлой недели характеризовалась определенной усталостью, связанной с постоянным повторением старых тем в разных вариациях.
Видео ⟩ За занавесом: россияне издеваются над Каллас и сравнивают Зеленского с Иродом
Основными темами обсуждения стали "позор еврейского народа", президент Украины Владимир Зеленский, совершающий "геноцид" против собственного народа, зверства в Сирии из-за того, что России там больше нет, а также надежды на избранного президента США Дональда Трампа, который после вступления в должность, безусловно, будет благосклонен к России.
С новой силой зазвучал месседж о том, что Европейский союз охвачен стремлением к самоуничтожению, и его как марионетку, дергают за ниточки США, которые хотят ослабить Европу.
Зеленский "уничтожает" Украину
На выходных россияне хвастались обстрелами украинских городов дронами и ракетами, называя это ответным ударом Украине за нападение на аэропорт Таганрога. В воскресной вечерней программе новостей ее ведущий, одиозный пропагандист Дмитрий Киселев, заявил, что Запад должен считаться с тем, что на атаки украинцев по российской территории всегда будет ответ, причем достаточно жесткий.
С другой стороны, ведущий программы "60 минут" Евгений Попов лицемерно "заступился" за бедный украинский народ и сетовал, что НАТО выбирает цели в России, украинцы нападают на них, а в результате разрушенной оказывается энергетическая инфраструктура Украины.
Пропагандистский нарратив, который в последнее время широко разворачивается, таков: во всех бедах Украины виноват Зеленский, если бы не он, война давно бы закончилась и Украина не была бы уничтожена. "По вине Зеленского половина Украины осталась без света, тепла и воды. Зеленского предупреждали - не играйте с западными ракетами. Он не послушался", - сказал Попов.
Таем временем истерически агрессивный пропагандист Владимир Соловьев произнес целый монолог о Зеленском, заявив, что "ты - позор моего народа, я тебя презираю, украинский народ будет тебя проклинать. Украинцы назовут тебя Иродом. Ты занимаешься убийством новорожденных". Последний тезис является отсылкой к решению Украины снизить возрастной порог мобилизации до 18 лет.
В то же время кремлевские идеологи рассуждали, что после прихода Трампа к власти Америка спишет Зеленского со счетов. Потому что есть только две возможности - либо списать украинский "марионеточный режим", либо начать Третью мировую войну. Выбор очевиден.
Трамп внезапно стал для кремлевских идеологов очень авторитетной фигурой, поскольку он заявил, что разрешение нынешнего президента Джо Байдена использовать поставленные США ракеты для нанесения ударов по военным объектам на территории России является безумием. Это, пропагандистам, конечно, конечно, как маслом по сердцу.
Россияне очень активно обсуждают, как могут выглядеть мирные переговоры после вступления Трампа в должность. Чувствуется, что они возлагают большие надежды на его благосклонность к Кремлю, подчеркивая при этом, что Россия ни при каких обстоятельствах не отступит от своих основных требований на этих переговорах. Они таковы: Украина не должна вступать в НАТО, а все четыре региона, оккупированные Россией - Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области - должны считаться частью России, а Украина должна вывести оттуда свои войска.
Хорошо видно, что Россия осознает свои очень сильные позиции на фронте, которые лучше, чем у украинцев, поэтому смотрит на возможности мирных переговоров с позиции силы. В этом контексте пропагандисты кричат в адрес украинцев: "гадов надо добить".
С другой стороны, депутат Госдумы России, генерал Андрей Гурулев заявил, что "время милосердия прошло. Мы будем действовать без пощады. Хочешь пощады - сдавайся".
Татьяна Становая, старший научный сотрудник аналитического центра Фонда Карнеги за международный мир, считает, что первоначальный ответ Путина на мирные переговоры Трампа будет состоять из трех основных пунктов: Зеленский должен отменить указ о запрете переговоров с Россией. Мандат Зеленского нужно признать недействительным с мая 2023 года, что поднимает вопрос о том, с кем России вести переговоры. Киев должен прекратить все удары по территории России.
Становая считает, что Путин может также поставить какие-то дополнительные условия и не пойти на переговоры. "Учтите, что крах режима Асада потряс Путина, сделав его менее готовым проявлять гибкость в отношениях с Украиной. Война в Украине в некоторой степени стоила ему Сирии, что усиливает его нежелание идти на уступки", - пишет Становая.
"Мы хищники"
"Мы должны победить в Украине не по мирному плану Орбана [премьер-министра Венгрии Виктора Орбана], он слишком вегетарианский, а мы - хищники", - такой полный "гуманизма" тезис звучал в пропагандистских передачах. О так называемом мирном плане Орбана известно лишь то, что он предусматривает "дипломатическое и политическое решение" войны в Украине.
Выражение "мы хищники" для российской политики очень саморазоблачительное и ясно указывает на то, кто является жертвой. В таком "плотоядном" контексте фразы Кремля об "оборонительной войне" звучат смешно.
В то же время россияне используют эту возможность, чтобы подчеркнуть "цинизм" Зеленского, который отверг предложение Орбана о рождественском перемирии и обмене пленными между двумя сторонами. Следует отметить, что Орбан сделал это предложение в телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным.
В канцелярии президента Украины заявили, что Венгрия не проинформировала Украину о звонке Путину и "Украина не давала никаких разрешений Венгрии", добавив, что украинские чиновники каждый день работают над освобождением украинских пленных, удерживаемых в России. Помощник президента Зеленского Дмитрий Литвин сказал в письменном заявлении: "Как всегда, венгерская сторона ничего не обсуждала с Украиной. Венгерская сторона, как всегда, не предупредила [нас] о своих контактах с Москвой".
Сам Зеленский написал о предложении Орбана в соцсети "Х" так: "Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду [свергнутому сирийскому диктатору Башару Асаду] в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции. Совершенно понятно, что истинный мир и достижение гарантированной безопасности требуют решимости США, европейского единства и непоколебимой приверженности всех партнеров целям и принципам Устава ООН. Не унужно играть на собственный имидж за счет единства. Именно единство в Европе всегда приносит успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины".
Мария Захарова, Кая Каллас и Сирия
Европе свойственны безумие и суицидальные склонности, заявили пропагандисты в ответ на обещания европейских лидеров, что поддержка Украины будет продолжаться независимо от того, что сделает Трамп после вступления в должность.
Представитель МИД России скандальная Мария Захарова, которой отказали в визе на Мальту, где проходил саммит ОБСЕ, заявила в интервью Соловьеву, что "Европа в огне" и и ею руководят "заокеанские кукловоды".
Европа - одно из главных зол для Захаровой на данный момент. Правда, установка о том, что главным "гегемоном" являются США, не отменяется, но там ожидаются выгодные для россиян изменения. Поэтому все внимание сосредоточено на дискредитации европейских стран.
Что касается событий в Грузии, то Захарова привела аналогии с Библией. А именно, царю Соломону пришлось судить дело о ребенке, на которого претендовали две матери. Чтобы узнать, кто настоящая мать, Соломон предложил разорвать ребенка пополам, чтобы каждой досталась часть. Как и ожидалось, настоящая мать отказалась от такой идеи, а фальшивая обрадовалась. Тогда, по мнению Захаровой, нынешнее грузинское правительство - это "настоящая" мать, которая не хочет оставлять страну на растерзание, потому что Запад хочет втянуть ее в войну с Россией.
Возвращаясь к дискредитации Европы, пропагандисты не упустили возможности высмеять высказывание эстонки Каи Каллас, верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности, о способности Европы помочь Украине: "Лучше маленькая птичка в руке, чем большая на крыше". Пропагандисты усмехались, что они не могут понять, о чем идет речь, что "большая птица" сядет им на голову и т. д.
На самом деле Каллас сказала это в контексте финансовой помощи Украине, подчеркнув, что "у нас есть птичка [замороженные активы России], и это тоже инструмент давления на Россию".
С другой стороны, пропагандисты посетовали, что в Сирии был мир между группировками, пока там присутствовала Россия. Что касается "мира" и "согласия" в Сирии, которые якобы обеспечивает Россия, то это, конечно, ложь. Каждый может убедиться в этом, посмотрев кадры освобождения из тюрем противников режима Асада.
Руслан Пухов, аналитик ведущего российского аналитического центра "Центр анализа стратегий и технологий", пишет о России и Сирии: "У Москвы нет достаточных военных сил, ресурсов, влияния и авторитета для эффективного силового вмешательства за пределами бывшего СССР, и действовать она там может, по сути, только при снисходительном допущении со стороны других сильных держав и до тех пор, пока они это позволяют. После 2022 года это проявляется еще более наглядно. Блефовать силой и возможностями на мировой арене вполне возможно, но важно самим чрезмерно не уверовать в собственный блеф.
Однако не менее значим и другой стратегический урок - в современном мире победа возможна только в быстрой и скоротечной войне. Если вы эффективно выигрываете в считанные дни и недели, но не можете быстро зафиксировать свой успех в военно-политическом отношении, то в конечном счете вы проиграете, что бы вы ни делали.
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2024
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