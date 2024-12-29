Пропагандистский нарратив, который в последнее время широко разворачивается, таков: во всех бедах Украины виноват Зеленский, если бы не он, война давно бы закончилась и Украина не была бы уничтожена. "По вине Зеленского половина Украины осталась без света, тепла и воды. Зеленского предупреждали - не играйте с западными ракетами. Он не послушался", - сказал Попов.

Таем временем истерически агрессивный пропагандист Владимир Соловьев произнес целый монолог о Зеленском, заявив, что "ты - позор моего народа, я тебя презираю, украинский народ будет тебя проклинать. Украинцы назовут тебя Иродом. Ты занимаешься убийством новорожденных". Последний тезис является отсылкой к решению Украины снизить возрастной порог мобилизации до 18 лет.

В то же время кремлевские идеологи рассуждали, что после прихода Трампа к власти Америка спишет Зеленского со счетов. Потому что есть только две возможности - либо списать украинский "марионеточный режим", либо начать Третью мировую войну. Выбор очевиден.

Трамп внезапно стал для кремлевских идеологов очень авторитетной фигурой, поскольку он заявил, что разрешение нынешнего президента Джо Байдена использовать поставленные США ракеты для нанесения ударов по военным объектам на территории России является безумием. Это, пропагандистам, конечно, конечно, как маслом по сердцу.