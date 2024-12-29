За пять лет существенно сократилось число воспитанников детских садов

В 2019 году дошкольные образовательные учреждения посещали 100 300 детей, а в 2023 году их число сократилось до 94 800.

Из них 74 000 детей посещали детские сады в городах, а еще 20 700 - в сельской местности.

Большинство из общего числа детей в прошлом году были обязательного возраста обучения, то есть старше пяти лет - всего 41 499 детей. Еще 18 235 воспитанников были в возрасте четырех лет.

Наибольшее сокращение числа воспитанников наблюдалось в дошкольных образовательных учреждениях в сельской местности. В 2019 году эти детские сады посещали 24 700 детей, в 2020 году их число увеличилось до 26 300, однако с 2021 года их количество начало сокращаться, и в 2023 году оно снизилось до 20 700 детей.

При этом количество воспитанников в городских детских садах колебалось. В 2019 году эти детские сады посещали 75 600 детей, а в 2020 году их число сократилось на 1 600. В следующем году оно снова увеличилось на 1 800 детей, а в 2021 году городские детские сады посещали 76 700 детей, что стало самым высоким показателем за последние девять лет. Однако в 2023 году это число снизилось до 74 000 детей.

Количество детских садов в сельской местности также сократилось. В 2023 году в сельской местности было 127 детских садов, что на 28 меньше, чем в 2019 году, и на 45 меньше, чем в 2015 году.

В то же время в городах за последние пять лет открылось 16 новых детских садов, а в 2023 году в них будет 495 дошкольных учреждений. Однако это на шесть детских садов меньше, чем в 2021 году, когда этот показатель был самым высоким за последние девять лет.

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