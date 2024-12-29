Власти Грузии должны незамедлительно реализовать рекомендации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по проведению выборов и рассмотреть возможность проведения новых выборов на основе этих рекомендаций, говорится в распространенном в воскресенье днем совместном заявлении стран Балтии и Северной Европы (NB8).
Как сообщили в МИД Латвии, страны Балтии и Северной Европы "серьезно обеспокоены ситуацией в Грузии". Они выражают беспокойство в связи с продвижением страны к более глубокой поляризации и кризису.
"Грузия должна срочно найти выход из кризиса и восстановить доверие общества к ее демократическим институтам", - подчеркивается в сообщении.
Страны призывают тщательно и беспристрастно расследовать нарушения, о которых сообщалось накануне парламентских выборов 26 октября и в ходе них.
"Мы осудили насилие и запугивание, направленное против мирных протестующих, политиков и представителей средств массовой информации, и выражаем сожаление в связи с угрозами, высказанными [грузинскому] президенту [Саломе] Зурабишвили", - говорится в сообщении.
В субботу исполнился месяц с тех пор, как в Грузии начались массовые протесты против заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе 28 ноября о том, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Европейский союз.
Меньшие протесты продолжались в Грузии с конца октября, люди выражали сопротивление победе правящей партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах.
Оппозиция и Зурабишвили также не признают результаты парламентских выборов 26 октября, считая их сфальсифицированными, и бойкотируют новый созыв парламента. Согласно официальным результатам, на выборах победила "Грузинская мечта".
В воскресенье прошла инаугурация новоизбранного президента Михаила Кавелашвили.
Прозападная оппозиция заявила, что не будет признавать голосование за нового президента и что Зурабишвили и впредь будет легитимным главой государства. Зурабишвили 30 ноября заявила, что не покинет пост президента после истечения срока в декабре и останется на посту до избрания легитимного парламента.
14 декабря контролируемая правящей партией "Грузинская мечта" коллегия выборщиков, которую оппозиция бойкотировала, избрала Кавелашвили на пост президента. Главу государства ранее выбирали на прямых выборах, но "Грузинская мечта" в 2017 году внесла поправку в Конституцию, чтобы победителя могла определить коллегия выборщиков, в состав которой входят депутаты парламента и представители регионов. В этой коллегии большинство у правящей партии.
Пока неясно, как отреагирует "Грузинская мечта", если Зурабишвили откажется покинуть президентский дворец после инаугурации Кавелашвили. Кобахидзе в таком случае угрожал Зурабишвили тюрьмой.
Кобахидзе назвал протестующих насильственными группировками, которые контролируются "либеральной фашистской оппозицией", и отказался обсуждать новые выборы.
В первые десять дней протестов полиция применила непропорционально большую силу против протестующих. Жестокость грузинской полиции вызвала международное осуждение, и Вашингтон и ряд европейских стран установили санкции в отношении грузинских чиновников.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!