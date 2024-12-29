Как сообщили в МИД Латвии, страны Балтии и Северной Европы "серьезно обеспокоены ситуацией в Грузии". Они выражают беспокойство в связи с продвижением страны к более глубокой поляризации и кризису.

"Грузия должна срочно найти выход из кризиса и восстановить доверие общества к ее демократическим институтам", - подчеркивается в сообщении.

Страны призывают тщательно и беспристрастно расследовать нарушения, о которых сообщалось накануне парламентских выборов 26 октября и в ходе них.

"Мы осудили насилие и запугивание, направленное против мирных протестующих, политиков и представителей средств массовой информации, и выражаем сожаление в связи с угрозами, высказанными [грузинскому] президенту [Саломе] Зурабишвили", - говорится в сообщении.

В субботу исполнился месяц с тех пор, как в Грузии начались массовые протесты против заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе 28 ноября о том, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Европейский союз.

Меньшие протесты продолжались в Грузии с конца октября, люди выражали сопротивление победе правящей партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах.