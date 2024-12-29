В России в тюрьме найден мертвым бизнесмен, обвиняемый в организации ЛГБТ-поездок

О смерти Котова в московском СИЗО до этого сообщали близкие к силовым структурам Telegram-каналы Baza, Shot и Mash.

Тело 48-летнего Котова было обнаружено ночью в СИЗО "Водник". По версии Telegram-каналов, он покончил с собой.

Адвокат Котова в беседе с "ОВД-Инфо" также сказала, что задержанный покончил с собой в своей камере в воскресенье около 4:00.

О задержании Котова стало известно 30 ноября.

На заседании суда по избранию меры пресечения Котов сказал, что во время обыска он был избит и против него было применено электрошоковое оружие.

"За ночь ко мне пришли 15 человек, меня избили, били по лицу, по ногам, оставили синяки", - цитировало издание "Медиазона" слова Котова.

Котов был взят под стражу 2 декабря. По версии следователей, он занимался организацией "гей-экскурсий" и создал для этого "экстремистское сообщество".

Котов свою вину не признал.

Практически сразу после задержания обвиняемый был помещен в карцер на 15 дней.

Как сказала девушка Котова, в изоляторе временного содержания и следственной тюрьме не разрешили сдавать медикаменты и теплую одежду, пишет "Медиазона".

В ноябре 2023 года Верховный суд России по иску Минюста признал несуществующее "международное ЛГБТ-движение" экстремистским и запретил его деятельность в стране.

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