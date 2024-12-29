Если премьер-министр Словакии Роберт Фицо осуществит свою угрозу прекращения поставок электричества в Украину, Польша готова компенсировать недостачу своими поставками. Об этом сообщает СМИ Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного польского чиновника.
СМИ: Польша поможет Украине, если Словакия прекратит поставки электроэнергии
Отмечается, что Польша готова увеличить внутреннее производство электроэнергии, чтобы поставлять Украине столько, сколько ей было бы необходимо в случае прекращения поставок из Словакии.
Гарантии Варшавы звучат на фоне нарастающего спора Киева и Братиславы о дальнейшем транзите газа через Украину. Как отмечает Bloomberg, даже к концу года третьей полномасштабной войны Словакия по-прежнему рассчитывает на дешевый газ от "Газпрома", что подрывает желание Евросоюза снизить зависимость от российской энергетики.
Еврокомиссия, которая до войны помогала заключать транзитные договоры между Киевом и Москвой, вышла из текущих обязательств. Они отмечают высокий уровень резервов газа в регионе, поэтому Словакия помимо России имеет альтернативные источники добычи газа.
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