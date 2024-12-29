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СМИ: Польша поможет Украине, если Словакия прекратит поставки электроэнергии

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Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский
Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский Фото: SIPA/Scanpix

Если премьер-министр Словакии Роберт Фицо осуществит свою угрозу прекращения поставок электричества в Украину, Польша готова компенсировать недостачу своими поставками. Об этом сообщает СМИ Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного польского чиновника.

Отмечается, что Польша готова увеличить внутреннее производство электроэнергии, чтобы поставлять Украине столько, сколько ей было бы необходимо в случае прекращения поставок из Словакии.

Гарантии Варшавы звучат на фоне нарастающего спора Киева и Братиславы о дальнейшем транзите газа через Украину. Как отмечает Bloomberg, даже к концу года третьей полномасштабной войны Словакия по-прежнему рассчитывает на дешевый газ от "Газпрома", что подрывает желание Евросоюза снизить зависимость от российской энергетики.

Еврокомиссия, которая до войны помогала заключать транзитные договоры между Киевом и Москвой, вышла из текущих обязательств. Они отмечают высокий уровень резервов газа в регионе, поэтому Словакия помимо России имеет альтернативные источники добычи газа.

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