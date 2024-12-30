Танцор Полунин с татуировками Путина пожаловался на отмену шоу в Москве

Артист балета Сергей Полунин, который поддержал вторжение РФ в Украину и был доверенным лицом Владимира Путина, пожаловался, что одно из его шоу в Москве отменили.

18 декабря танцор объявил об эмиграции из России. В ночь на воскресенье, 29 декабря, он пожаловался в Telegram-канале , что "отменяют и запрещают наше выступление с моей женой Еленой". Сообщение написано запутанным языком, почти без запятых и точек. "Просто сказали, что бюджетные деньги тратить на людей которые не связывают свою жизнь со страной, не допустимо. Но сказали что их не волнует другое коммерческое мероприятие, на котором мы с Еленой будем кататься, так как это частная инициатива", - сообщил артист.