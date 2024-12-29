В возрасте 100 лет умер 39-й президент США Джимми Картер

Причины смерти и другие детали пока не известны.

Джимми Картер пришел в политику в 60-е годы прошлого века, став сенатором от штата Джорджия, а в 1976-м победил на выборах президента в качестве кандидата от Демократической партии. Картер был президентом США с 1977 по 1981 годы.

Он пытался пойти на второй срок, но проиграл выборы республиканцу Рональду Рейгану.

С февраля 2022 года экс-президент находился в хосписе в родном штате Джорджия, но, по словам его внука Джейсона, экс-президент "эмоционально реагировал на визиты".

Сообщалось, что на ноябрьских выборах президента США он собирался голосовать за Камалу Харрис.

1 октября 2024 года Джимми Картеру исполнилось 100 лет, он стал первым (и пока единственным) президентом США, который дожил до этого рубежа.

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