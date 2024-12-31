Би-би-си подобрала яркие снимки, сделанные фотографами новостных агентств по всему миру в уходящем году.
2024 год в фотографиях: самые сильные снимки уходящего года
Число мигрантов, переходящих американо-мексиканскую границу, при президенте Джо Байдене достигло рекордного уровня, обернувшись для него политической головной болью в преддверии ноябрьских президентских выборов.
Число мигрантов начало расти в 2018 году, в основном за счет жителей Центральной Америки, спасающихся от нищеты, бандитизма, политических репрессий и стихийных бедствий.
Американская певица Алиша Киз выступила на шоу в перерыве матча Супербоула в 2024 году.
Киз появилась за красным роялем, одетая в тон в красное платье, и исполнила свой хит «If I Ain't Got You». Затем она вместе с R&B-звездой Ашером исполнила композицию 2004 года «My Boo».
Индонезийские спасатели обнаружили 69 обгоревших и обезвоженных людей из этнической группы рохинджа на ржавом корпусе судна у побережья провинции Ачех.
Поисково-спасательное агентство страны сообщило, что девять детей, 18 женщин и 42 мужчины были спасены. Еще около 80 человек предположительно были унесены течением. Есть опасения, что они погибли.
В марте по всей Северной Европе можно было наблюдать северное сияние.
В ближайшие несколько лет вероятность увидеть это природное явление увеличится, поскольку Солнце достигнет пика своего 11-летнего цикла в конце 2024 или начале 2025 года.
Люди бегут к коробкам с гуманитарной помощью, падающим над северной частью сектора Газа в апреле 2024 года.
Сброс грузов на парашютах впервые был опробован во время Второй Мировой войны для снабжения окруженных войск. Со временем такой способ стали применять и для доставки гуманитарной помощи, когда все другие, более эффективные решения уже исчерпаны.
На Тайване произошло самое мощное за последние 25 лет землетрясение магнитудой 7,4, повредившее здания и инфраструктуру, особенно на восточном побережье острова.
В апреле десятки миллионов людей наблюдали полное затмение солнца, охватившее огромную территорию в Северной Америке.
На снимке выше - солнечное затмение над монументом Джорджу Вашингтону в столице США.
Более 10 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликта в Судане. Большинство среди тех, кто бежал в соседний Чад — женщины и дети.
В апреле 2023 года в Судане началась война между армией и мощной военизированной группировкой.
На майских выборах в ЮАР Африканский национальный конгресс — партия, возглавившая борьбу против власти белого меньшинства и занимавшая доминирующее положение на протяжении трех десятилетий — потеряла парламентское большинство.
Дональда Трампа спешно уводят со сцены во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания, после того как стрелок открыл по нему огонь с крыши соседнего здания.
Кандидат в президенты от Республиканской партии упал на землю. Пуля чиркнула ему по уху. Покидая сцену, он поднял кулак в знак борьбы.
Открытие Олимпиады 2024 года в Париже прошло зрелищно: тысячи спортсменов проплыли по Сене мимо зрителей на мостах, набережных и крышах домов.
Окончание церемонии прошло под ярко расцвеченной Эйфелевой башней.
Поразительный снимок с изображением бразильского серфингиста Габриэля Медины на Олимпийских играх в Париже привлек внимание всего мира.
Французский фотограф Жером Бруйе знал, что у него есть шанс запечатлеть нечто особенное, когда серфингист поймал одну из самых больших волн дня, и сделал фото, ставшее вирусным.
Демонстранты в ливанском Сидоне протестуют против убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании.
Хания был убит в результате израильского удара по резиденции в Тегеране, куда он приехал на инаугурацию президента Ирана Масуда Пезешкиана.
В июле мощный лесной пожар в Калифорнии охватил территорию площадью более 1500 кв. км, уничтожив десятки домов и вынудив бежать от огня тысячи людей.
Обвинение в поджоге было предъявлено человеку, который, по данным следствия, столкнул горящий автомобиль в овраг.
В июле российская ракета попала по детской больнице «Охматдет» в Киеве — крупнейшем педиатрическом учреждении Украины.
Два человека погибли, здание получило значительные повреждения.
Ужасающая история с множественными изнасилованиями француженки Жизель Пелико облетела весь мир.
Обвиняемым по делу об изнасилованиях проходил 51 мужчина, включая супруга Пелико, с которым она провела в браке 50 лет.
Отказавшись от права на анонимность, эта женщина стала символом мужества и стойкости.
Палестинцы в секторе Газа едут на поврежденном автомобиле из восточной часть Хан-Юниса, получив от израильской армии распоряжение об эвакуации.
Спустя год после начала войны с ХАМАС, в октябре, израильские военные вновь отдали приказ об эвакуации гражданского населения из северной части Газы, что вынудило сотни тысяч местных жителей перебраться на юг сектора.
Но и юг продолжает подвергаться израильским бомбардировкам, поэтому ООН и другие гуманитарные организации заявляют, что безопасных мест в Газе нет.
Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис идет поговорить с журналистами перед посадкой в самолет Air Force Two в аэропорту Лас-Вегаса.
За время своей короткой кампании Харрис не раз посещала «колеблющийся» штат Невада, в том числе знаменитый Лас-Вегас и плотину Гувера.
Более 200 человек погибли в результате проливных дождей, обрушившихся на населенные пункты на востоке Испании, в том числе Валенсию.
Наводнения сметали здания, разрушали мосты и завалили улицы грязью и мусором. За несколько часов в этом регионе выпала годовая норма осадков.
Ураган «Милтон» движется к Флориде — вид с борта корабля Dragon Endeavor, пристыкованного к МКС, 9 октября 2024 года.
Ураган со скоростью ветра до 205 км/ч оставил огромные разрушения по всей Флориде и в соседних штатах.
Люди собрались со свечами и плакатами на митинг за отставку президента Южной Кореи Юн Сук Ёля.
Попытка президента ввести военное положение потрясла южнокорейское общество, которое хорошо помнит о временах авторитарных правителей.
Власти клана Асадов в Сирии пришел конец. Исламистская вооруженная группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (в РФ запрещена) вместе с союзниками в конце ноября пошла в наступление, которое неожиданно быстро привело к развалу сирийской армии и краху режима.
Повстанцы быстро захватили второй по величине город страны, Алеппо, а затем за несколько дней дошли до столицы, Дамаска. Башар Асад бежал в Москву.