2024 год в фотографиях: самые сильные снимки уходящего года

Люди бегут к коробкам с гуманитарной помощью Фото: BBC/AFP

Люди бегут к коробкам с гуманитарной помощью, падающим над северной частью сектора Газа в апреле 2024 года.

Сброс грузов на парашютах впервые был опробован во время Второй Мировой войны для снабжения окруженных войск. Со временем такой способ стали применять и для доставки гуманитарной помощи, когда все другие, более эффективные решения уже исчерпаны.

На острове Тайвань произошло самое мощное за последние 25 лет землетрясение магнитудой 7,4 Фото: Carlos Garcia Rawlins/Reuters

На Тайване произошло самое мощное за последние 25 лет землетрясение магнитудой 7,4, повредившее здания и инфраструктуру, особенно на восточном побережье острова.

Полное затмение солнца Фото: CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES

В апреле десятки миллионов людей наблюдали полное затмение солнца, охватившее огромную территорию в Северной Америке.

На снимке выше - солнечное затмение над монументом Джорджу Вашингтону в столице США.

Беженцы из Судана Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Более 10 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликта в Судане. Большинство среди тех, кто бежал в соседний Чад — женщины и дети.

В апреле 2023 года в Судане началась война между армией и мощной военизированной группировкой.

Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать во время выборов в Йоханнесбурге, 29 мая 2024 года Фото: Ihsaan Haffejee/Reuters

На майских выборах в ЮАР Африканский национальный конгресс — партия, возглавившая борьбу против власти белого меньшинства и занимавшая доминирующее положение на протяжении трех десятилетий — потеряла парламентское большинство.

Дональд Трамп с окровавленным ухом после покушения Фото: AP/Evan Vucci

Дональда Трампа спешно уводят со сцены во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания, после того как стрелок открыл по нему огонь с крыши соседнего здания.