Вт, 31.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи

США обвиняют Китай в кибератаке

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Флаги США и Китая на шахматных фигурах.
Флаги США и Китая на шахматных фигурах. Фото: rawf8/ Shutterstock

Министерство финансов США заявило, что оно подверглось кибератаке со стороны Китая, сообщают американские СМИ.

В письме в Конгресс, которое цитируют СМИ, Минфин сообщает, что 8 декабря получил информацию от одного из предприятий компьютерных программ о том, что некий хакер получил удаленный доступ к компьютерам сотрудников правительства и хранящимся в них документам, которые, впрочем, не были секретными.

Министерство финансов в своем письме отмечает, что ответственность за этот "важный инцидент с кибербезопасностью" несет поддерживаемое китайским правительством лицо, сообщает газета The New York Times.

МИД КНР эти обвинения отверг и заявил, что не видит никаких доказательств против Пекина.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх