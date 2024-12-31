США обвиняют Китай в кибератаке

В письме в Конгресс, которое цитируют СМИ, Минфин сообщает, что 8 декабря получил информацию от одного из предприятий компьютерных программ о том, что некий хакер получил удаленный доступ к компьютерам сотрудников правительства и хранящимся в них документам, которые, впрочем, не были секретными.