Министерство финансов США заявило, что оно подверглось кибератаке со стороны Китая, сообщают американские СМИ.
США обвиняют Китай в кибератаке
В письме в Конгресс, которое цитируют СМИ, Минфин сообщает, что 8 декабря получил информацию от одного из предприятий компьютерных программ о том, что некий хакер получил удаленный доступ к компьютерам сотрудников правительства и хранящимся в них документам, которые, впрочем, не были секретными.
Министерство финансов в своем письме отмечает, что ответственность за этот "важный инцидент с кибербезопасностью" несет поддерживаемое китайским правительством лицо, сообщает газета The New York Times.
МИД КНР эти обвинения отверг и заявил, что не видит никаких доказательств против Пекина.
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