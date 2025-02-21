"Прогрессивные" требуют пересмотра ответственности коалиционных партий за министерства

Комментируя решение Силини отправить в отставку министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"), Шуваевс заявил, что Министерство сообщения должно перейти под контроль "Нового единства", поскольку у этой партии уже есть Министерство финансов.

По его мнению, главные проблемы транспортной отрасли были связаны не с плохим управлением, а с нехваткой финансирования. Передача министерства "Новому Единству" позволила бы эффективнее координировать финансовые вопросы в транспортном секторе.

"Важно, чтобы внутри коалиции было полное понимание, как продолжать работу, потому что без поддержки Министерства финансов решить проблемы транспорта будет сложно", - подчеркнул Шуваевс.

Он добавил, что "Прогрессивные" не хотят через некоторое время снова оказаться в такой же ситуации. При этом внутри партии пока не обсуждали возможных кандидатов на пост министра сообщения.

Шуваевс также выразил уверенность, что в текущих геополитических условиях коалиция должна продолжить совместную работу. Он подчеркнул, что "Прогрессивные" намерены и дальше оставаться в коалиции.

Кроме того, он отметил, что многие приоритеты, обозначенные Силиней, совпадают с программой "Прогрессивных".

Ранее стало известно, что премьер-министр Эвика Силиня отправила в отставку трех министров:

Министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные");

Министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство");

Министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).

По словам Силини, после переговоров со всеми министрами она пришла к выводу, что необходимы новые лидеры.

"Я благодарю всех министров за проделанную работу, но сейчас отрасли нуждаются в свежем взгляде и новых подходах, чтобы справляться с вызовами", - заявила премьер.

Она призвала коалиционные партии оперативно выдвинуть новых кандидатов и подчеркнула, что новые министры должны быть утверждены уже на следующем заседании Сейма.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!