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Липину интересно Бунт на корабле! Что принесет объявленный Силиней "рестарт правительства"

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Премьер-министр Эвика Силиня и отправленные в отставку министры: Улдис Аугулис, Каспар Бришкенс и Анда Чакша
Премьер-министр Эвика Силиня и отправленные в отставку министры: Улдис Аугулис, Каспар Бришкенс и Анда Чакша Фото: коллаж RUS TVNET

Итак, вчера, 21 февраля, мы узнали об отставке трех министров. Слухи о некой "перезагрузке", или "рестарте", правительства ходили уже давно, но конкретные имена стали неожиданностью, кажется, даже для самих министров. Почему это произошло и что нас ждет в будущем - разбираемся.

Своих постов лишились:

  • министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные"),
  • министр образования Анда Чакша ("Новое Единство"),
  • министр благосостояния Улдис Аугулис (СЗК).

И если с Бришкенсом все понятно - решение назревало давно, то вот остальные два имени вызывают вопросы.

Не то чтобы у нас не было проблем с образованием или благосостоянием, но чем-то принципиально плохим Чакша и Аугулис отметиться не успели. По крайней мере настолько, чтобы потерять место в правительстве одновременно с Бришкенсом.

Понятно, что Силиня просто сделала так, чтобы никому не было обидно - по одному от каждой коалиционной партии. Но тут показательна реакция.

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