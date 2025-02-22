Итак, вчера, 21 февраля, мы узнали об отставке трех министров. Слухи о некой "перезагрузке", или "рестарте", правительства ходили уже давно, но конкретные имена стали неожиданностью, кажется, даже для самих министров. Почему это произошло и что нас ждет в будущем - разбираемся.
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Липину интересно ⟩ Бунт на корабле! Что принесет объявленный Силиней "рестарт правительства"
Своих постов лишились:
- министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные"),
- министр образования Анда Чакша ("Новое Единство"),
- министр благосостояния Улдис Аугулис (СЗК).
И если с Бришкенсом все понятно - решение назревало давно, то вот остальные два имени вызывают вопросы.
Не то чтобы у нас не было проблем с образованием или благосостоянием, но чем-то принципиально плохим Чакша и Аугулис отметиться не успели. По крайней мере настолько, чтобы потерять место в правительстве одновременно с Бришкенсом.