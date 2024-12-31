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Financial Times: Россия строила планы на случай войны с Японией и Южной Кореей

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Фото статьи
Фото: Reuters/ScanPix

Вооруженные силы России подготовили список из 160 объектов на территории Японии и Южной Кореи на случай возможной войны c двумя странами. Об этом сообщает Financial Times, получившая из западных источников секретные документы российской армии, датированные 2013-2014 годами.

В список объектов, которые российские вооруженные силы планировали атаковать в случае прямого противостояния, входили дороги, мосты и заводы, а также атомные электростанции и другая гражданская инфраструктура.

Половина объектов в списке являются военными, включая центральные и региональные командные центры, радиолокационные установки, авиабазы ​​и военно-морские объекты вооруженных сил Японии и Южной Кореи.

Газета Financial Times утверждает, что просочившиеся документы были призваны подготовить российские военные к потенциальному конфликту в период с 2008 по 2014 год, но они "по-прежнему имеют решающее значение для [военной] стратегии России".

"Российские военные опасаются, что война с НАТО сделает восточные границы страны уязвимыми и открытыми для атак со стороны США и их союзников", - пишет FT.

Пресс-представитель российского диктатора Дмитрий Песков не ответил на просьбу издания о комментариях.

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