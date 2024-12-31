Двое раненых доставлены в больницу. Нападавший задержан и доставлен в отделение полиции.

Немецкое издание B.Z. cообщает, что нападавшего задержали несколько прохожих.

Газета утверждает, что нет никаких признаков того, что произошедшее было терактом.

Полиция пока не раскрыла никаких подробностей о нападении и его жертвах.

Представитель полиции заявила, что расследование находится на начальной стадии и что свидетели все еще допрашиваются на месте происшествия.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!