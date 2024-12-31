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Несколько человек получили ножевые ранения в Берлине (1)

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Фото статьи
Фото: Schutterstock.com

Во вторник, 31 декабря, в Берлине мужчина, вооруженный ножом, нанес ножевые ранения нескольким людям. ​Нападение произошло в районе Шарлоттенбург на западе немецкой столицы.

Двое раненых доставлены в больницу. Нападавший задержан и доставлен в отделение полиции.

Немецкое издание B.Z. cообщает, что нападавшего задержали несколько прохожих.

Газета утверждает, что нет никаких признаков того, что произошедшее было терактом.

Полиция пока не раскрыла никаких подробностей о нападении и его жертвах.

Представитель полиции заявила, что расследование находится на начальной стадии и что свидетели все еще допрашиваются на месте происшествия.

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