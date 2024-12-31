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В Одессе демонтировали памятник Владимиру Высоцкому

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Памятник Владимиру Высоцкому
Памятник Владимиру Высоцкому Фото: theins.ru

В Одессе демонтировали памятник поэту Владимиру Высоцкому, который был установлен возле Одесской киностудии, сообщает The Insider.

Памятник был установлен в 2012 году возле главного здания Одесской киностудии, где актер снялся в восьми художественных фильмах, в том числе в пятисерийной ленте "Место встречи менять нельзя".

Инициативу создания такого памятника в свое время высказал депутат Верховной Рады Украины Игорь Марков, которого летом 2022 года обвинили в коллаборационизме за поддержку полномасштабного российского вторжения в Украину.

Марков также известен как постоянный участник пропагандистских ток-шоу на российских государственных телеканалах.

О решении одесских властей демонтировать памятник Высоцкому стало известно в сентябре 2024 года.

В то же время власти города приняли решение о демонтаже памятников поэту Александру Пушкину, а также писателям Исааку Бабелю и Максиму Горькому.

Власти объяснили такое решение тем, что эти памятники являются символами, отражающими "российскую имперскую политику".

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