Инцидент произошел в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Können Bagger sprühen oder ist das die Hydraulik? 🤔 pic.twitter.com/bOkKQNXO9v — Hubert Schubert 🗽 (@wandernund) December 31, 2024

38-летний гражданин Германии украл экскаватор у строительной компании в Грюнсфельде, который расположен к югу от Франкфурта, и повредил им остальную технику.

После этого мужчина отправился с экскаватором в другой город, находящийся в нескольких километрах, разбив по пути несколько полицейских патрульных машин и другой транспорт.

Один из пострадавших полицейских был доставлен в больницу, но уже выписан.

Экскаватор остановили возле автосалона, когда полиция открыла огонь. От полученных травм угонщик экскаватора скончался на месте.

#Amokfahrt mit #Bagger von #Gründsfeld nach #Tauberbischhofsheim, Täter mitlerweile gestoppt.



Was stimmt den mit den Menschen nicht mehr?



Quellen der Videos und Bilder unbekannt, wurde zu Oft in Gruppen geteilt.. pic.twitter.com/5LjziwUSSx — Triax T. I. (@TestusIronus) December 31, 2024

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