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Видео В Германии полиция застрелила мужчину, который угнал экскаватор и ранил полицейского (1)

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Фото статьи
Фото: dpa/picture-alliance / dpa/Scanpix

На юго-западе Германии полиция застрелила во вторник, 31 декабря, мужчину, который ранил полицейского украденным экскаватором.

Инцидент произошел в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

38-летний гражданин Германии украл экскаватор у строительной компании в Грюнсфельде, который расположен к югу от Франкфурта, и повредил им остальную технику.

После этого мужчина отправился с экскаватором в другой город, находящийся в нескольких километрах, разбив по пути несколько полицейских патрульных машин и другой транспорт.

Один из пострадавших полицейских был доставлен в больницу, но уже выписан.

Экскаватор остановили возле автосалона, когда полиция открыла огонь. От полученных травм угонщик экскаватора скончался на месте.

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