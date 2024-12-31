На юго-западе Германии полиция застрелила во вторник, 31 декабря, мужчину, который ранил полицейского украденным экскаватором.
Инцидент произошел в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
Können Bagger sprühen oder ist das die Hydraulik? 🤔 pic.twitter.com/bOkKQNXO9v— Hubert Schubert 🗽 (@wandernund) December 31, 2024
38-летний гражданин Германии украл экскаватор у строительной компании в Грюнсфельде, который расположен к югу от Франкфурта, и повредил им остальную технику.
После этого мужчина отправился с экскаватором в другой город, находящийся в нескольких километрах, разбив по пути несколько полицейских патрульных машин и другой транспорт.
Один из пострадавших полицейских был доставлен в больницу, но уже выписан.
Экскаватор остановили возле автосалона, когда полиция открыла огонь. От полученных травм угонщик экскаватора скончался на месте.
#Amokfahrt mit #Bagger von #Gründsfeld nach #Tauberbischhofsheim, Täter mitlerweile gestoppt.— Triax T. I. (@TestusIronus) December 31, 2024
Was stimmt den mit den Menschen nicht mehr?
Quellen der Videos und Bilder unbekannt, wurde zu Oft in Gruppen geteilt.. pic.twitter.com/5LjziwUSSx
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