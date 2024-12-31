Видео В новогоднем обращении Силиня призвала латвийцев гордиться своими достижениями и верить в себя

В новогоднем обращении премьер-министр подчеркнула, что главная задача правительства - работать на благо людей, поэтому в следующем году правительство продолжит совершенствовать работу государственных учреждений, чтобы сделать их ближе к людям.

Премьер-министр также поблагодарила каждого, кто "изо дня в день укреплял наш дом - Латвию, делая его безопаснее, красивее и благополучнее". Силиня выразила благодарность и тем, кто в эти праздничные дни продолжает работать - оперативным службам и всем остальным, для кого новогодние праздники являются рабочими днями.

"Мы все важны для Латвии", - подчеркнула премьер-министр. "Мы обогащаем ее своей гражданской активностью, примером и участием в сохранении существующих традиций и создании новых".

В своем обращении Силиня отметила несколько актуальных событий и инициатив для жителей Латвии, к участию в которых она призывает в следующем году:

"Этой весной примем участие в Большой толоки и уберем нашу землю. Летом будем активны на муниципальных выборах, вместе будем черпать вдохновение на Празднике песни и танца школьной молодежи. Поддержим наших спортсменов на чемпионате Европы по баскетболу в Риге. Осенью проводим детей в школу, а с приближением зимы ярко отпразднуем 107-й день рождения Латвии".

Поздравляя с Новым годом, Эвика Силиня в завершение своего обращения, обратила внимание жителей Латвии на слова, которые о нашей стране сказал председатель парламента Украины Руслан Стефанчук: "Вы, возможно, не большая страна, но вы великая нация".

Премьер-министр отметила: "Эти слова говорят все, и даже больше. Давайте использовать эту величие, чтобы защищать и развивать процветающую Латвию, которая является частью Европейского Союза и НАТО".

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