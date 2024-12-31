Фото: как мир встречает новый 2025-й год

Русская служба Би-би-си поздравляет своих читателей с Новым годом. Спасибо всем, кто нас читал, смотрел и слушал в уходящем 2024-м.

Мы продолжим следить за мировыми новостями и в новогоднюю ночь, а пока собрали для вас самые яркие фотографии новогодних празднований из той части планеты, где 2025-й уже наступил или вот-вот наступит.

Сидней Фото: AFP

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Окленд Фото: BBC

Сидней Фото: Getty Images

Сидней Фото: Getty Images

Фейерверк на фоне моста и оперного театра в Сиднее Фото: Getty Images

Оркестр игроков на лушене Фото: Getty Images

Большой экран показывает обращение Си Цзиньпина Фото: Getty Images

На здание мэрии Токио спроецировано поздравление с 2025 годом Фото: Reuters

Тайвань Фото: EPA

Храм в Токио Фото: BBC

Колокол в Сеуле Фото: Getty Images

Таиланд Фото: Getty Images

Танцовщицы на Бали Фото: Getty Images

В Испании на Новый год принято отсчитывать дюжину виноградин и съедать по одной с каждым ударом часов (или колокола) в полночь.

В Дании дружелюбие к соседям под Новый год принято выражать, вдребезги разбивая об их входную дверь тарелку.

В странах Латинской Америки Новый год принято встречать в нижнем белье ярких, кричащих цветов: считается, что желтое белье в наступающем году обещает своему носителю богатство, а красное — любовь.

На Филиппинах люди встречают праздник в окружении круглых предметов, напоминающих о металлических монетах — например, носят одежду в горошек и едят круглый виноград.

Пара в праздничной одежде ест виноград Фото: Getty Images

Бангкок Фото: Getty Images

Мумбаи, Индия Фото: Reuters

Во многих городах Британии праздничные мероприятия, в том числе фейерверки, отменили из-за непогоды.

Власти выпустили предупреждения о сильном ветре, снеге и дождях во многих регионах.

Но лондонский фейерверк на берегу Темзы, который в этом году отмечает 25-летие, все же состоится.

Все билеты на шоу давно проданы, и власти Лондона призвали жителей города «смотреть шоу по телевизору или встретить 2025-й год в фантастическом разнообразии столичных заведений».