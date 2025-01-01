Видео Эдгар Ринкевич поздравил жителей Латвии с Новым годом

По его мнению, пора отказаться от призыва, что не стоит "прыгать на подножку, ведь иногда приходится прыгать", а иногда - прямо на подножку. Президент отметил, что самое главное - прыгать туда, куда "мы сами решим прыгать, так высоко и так далеко, как сами решим".

Ринкевич также указал, что нам не нужно беспомощно плыть по течению, потому что это течение мы должны создавать сами. Он подчеркнул, что в Латвии есть люди, которые могут создать такой "Поток", за которым будут следовать во всем мире. По мнению президента, это не является сюрпризом, а закономерностью, чему он радуется.

"В наступающем году мы будем создавать новые истории и новые мечты. О нас. О Латвии. О чудесах нашего времени - о предприимчивых людях, о смелых людях, о настойчивых людях, о любящих людях", - заявил президент.

Он призвал писать историю Латвии, в которой выделяются не ошибки других, а наши собственные достижения, историю, в которой решения принимаем мы сами и где главными героями являемся тоже мы.

"Историю, где подходящее время - это всегда наше время. Время нашей Латвии и нашего народа. Тогда это будет уже не сказка, а реальность", - подчеркнул президент, пожелав много радости и удовлетворения в новом 2025 году.

Видео: Новогоднее обращении президента Латвии Эдгара Ринкевича

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