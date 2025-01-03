Новые тесты для дизельных авто в CSDD: в этом году еще можно обойтись "старым способом"

Автожурналист Паул Тимротс считает, что новые измерения - это шаг в правильном направлении:

"Мы знаем средний возраст автомобилей в Латвии. Понятно, что люди, экономя, мыслят краткосрочно - сегодня сэкономил деньги, не установив фильтр. Но все эти тысячи машин сильно загрязняют воздух, и это раздражает, когда перед тобой едет такой вонючий аппарат. Хочешь его обогнать или вообще не видеть на дороге. Эти проверки определенно улучшат ситуацию.

Этот первый год не повод для паники: тебе просто сообщат, что фильтра нет, и у тебя будет год, чтобы продать машину куда-нибудь, где этого не требуют, или установить фильтр.

Теперь эти требования становятся все жестче, но растет и рынок производителей фильтров, появляется конкуренция, цены значительно падают. Этот фильтр можно купить, и ситуация уже не такая тяжелая. Раньше действительно было так, что для старого Volkswagen Passat фильтр стоил столько же, сколько вся машина. Тогда не хотелось платить, и люди всячески ухищрялись. Сейчас, когда фильтр стоит несколько сотен, уже легче принять это "налоговое обязательство".

Этот год пройдет в переходном режиме - если автомобиль не пройдет новый тест, его отправят на проверку по старому методу. Если в старом тесте и при других проверках все будет в порядке, машина получит наклейку технического осмотра, а у владельца будет год на устранение проблемы.

С 2026 года придется учитывать так называемую "вторую категорию" и "больничный лист" - то есть месяц на устранение проблем с фильтром твердых частиц.

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