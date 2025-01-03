После новогодних праздников, в четверг, 2 января, работу возобновили станции технического осмотра CSDD. Однако водителям автомобилей с дизельными двигателями в этом году следует учитывать изменения в проверке выхлопных газов. Новая процедура будет применяться только к автомобилям, впервые зарегистрированным после 1 января 2013 года, сообщает портал Lsm.lv.
Новые тесты для дизельных авто в CSDD: в этом году еще можно обойтись "старым способом"
По данным статистики, собранной Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD), к концу прошлого года в Латвии насчитывалось более 520 000 легковых автомобилей с дизельными двигателями. Две трети, или 66%, всех автомобилей в стране оснащены дизельными двигателями, и эта доля остается относительно стабильной в последние годы.
Будет измеряться количество твердых частиц
"Основные изменения заключаются в том, что мы можем сравнить это с проверкой бензиновых двигателей. Теперь не будет высоких оборотов двигателя: измерение будет проводиться на холостом ходу и займет до одной минуты. Этот способ проверки также более щадящий для двигателя", - рассказал руководитель технического департамента CSDD Юрис Дрейманис об изменениях в тестировании дизельных автомобилей.
"С помощью нового метода измеряются твердые частицы и их количество. Пороговое значение - один миллион частиц на кубический сантиметр воздуха. Если результат не превышает одного миллиона частиц, проверка считается пройденной. Если превышает, выставляется оценка "второй категории", - продолжил Дрейманис.
Латвийское радио наблюдало за одним из тестов CSDD, в ходе которого измерения на относительно новом дизельном автомобиле, находящемся в технически исправном состоянии, показали результат около 900-1000 частиц. Даже у более старых автомобилей показатели составляли всего несколько тысяч частиц, то есть до непрохождения проверки им еще далеко.
Этот новый метод также позволит выявить, удален ли с автомобиля фильтр твердых частиц, так называемый сажевый фильтр.
Ранее на техническом осмотре определить это было невозможно. Несмотря на то, что удаление фильтра и перепрограммирование блоков управления в автомобиле запрещены, эта махинация остается довольно распространенной у старых дизельных автомобилей. Замена фильтра может стоить несколько тысяч евро, что делает ее экономически невыгодной для старых машин.
Латвия - одна из первых в Европе
Дрейманис отметил, что Латвия - одна из первых стран, внедряющих этот метод, а соседние Эстония и Литва будут наблюдать за нашим опытом.
"Если смотреть на европейские рекомендации и то, над чем работают в Европе, мы -одни из первых. В настоящее время такой метод проверки уже начали использовать в Германии, Нидерландах, Бельгии и Швейцарии. Понятно, что это только начало, и мы посмотрим, как другие страны будут внедрять этот метод", - рассказал Дрейманис.
Результаты испытаний показывают, что около 10% проверяемых автомобилей не проходят тест.
Эксперт: шаг в правильном направлении
Наверняка каждый участник дорожного движения видел немало автомобилей, оставляющих за собой черные клубы дыма. Если для старых дизелей это еще было нормой, то для автомобилей, произведенных за последние 20 лет, такого быть не должно. Черный дым указывает на то, что автомобиль находится в неисправном состоянии. Твердые частицы от дизельных автомобилей вредят нашим легким, а фильтры твердых частиц (DPF) созданы для их уменьшения.
Автожурналист Паул Тимротс считает, что новые измерения - это шаг в правильном направлении:
"Мы знаем средний возраст автомобилей в Латвии. Понятно, что люди, экономя, мыслят краткосрочно - сегодня сэкономил деньги, не установив фильтр. Но все эти тысячи машин сильно загрязняют воздух, и это раздражает, когда перед тобой едет такой вонючий аппарат. Хочешь его обогнать или вообще не видеть на дороге. Эти проверки определенно улучшат ситуацию.
Этот первый год не повод для паники: тебе просто сообщат, что фильтра нет, и у тебя будет год, чтобы продать машину куда-нибудь, где этого не требуют, или установить фильтр.
Теперь эти требования становятся все жестче, но растет и рынок производителей фильтров, появляется конкуренция, цены значительно падают. Этот фильтр можно купить, и ситуация уже не такая тяжелая. Раньше действительно было так, что для старого Volkswagen Passat фильтр стоил столько же, сколько вся машина. Тогда не хотелось платить, и люди всячески ухищрялись. Сейчас, когда фильтр стоит несколько сотен, уже легче принять это "налоговое обязательство".
Этот год пройдет в переходном режиме - если автомобиль не пройдет новый тест, его отправят на проверку по старому методу. Если в старом тесте и при других проверках все будет в порядке, машина получит наклейку технического осмотра, а у владельца будет год на устранение проблемы.
С 2026 года придется учитывать так называемую "вторую категорию" и "больничный лист" - то есть месяц на устранение проблем с фильтром твердых частиц.
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