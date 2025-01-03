Для дисциплинирования водителей в Салацгриве просят привлечь муниципальную полицию

Для обеспечения соблюдения дистанции между транспортными средствами с обеих сторон временного моста установлены информационные плакаты и знаки каждые 30 метров.

Чтобы обеспечить ограничение скорости до 30 км/ч, направленное на повышение безопасности движения, установлен информационный радар.

На движение также влияют недисциплинированные водители, которые проезжают на красный сигнал светофора. Это создает ситуацию, когда машины из встречного потока не могут начать движение на зеленый сигнал, поскольку навстречу продолжают ехать автомобили.

Интеллектуальный светофор воспринимает это как отсутствие транспорта на стороне, где машины стоят, и переключается на красный сигнал, что нарушает плавность движения, отмечает LVC.

LVC просит самоуправление найти возможность привлечь муниципальную полицию для дисциплинирования водителей и, таким образом, способствовать более плавному движению транспортных средств.

Как уже сообщалось, с 30 августа прошлого года движение через Салацу в Салацгриве осуществляется по временному мосту, а старый мост начали демонтировать. Несущая способность временного моста составляет до 52 тонн, и он будет использоваться до осени этого года, когда планируется завершить строительство нового моста.

Также сообщалось, что существующий мост через Салацу в Салацгриве полностью снесут, а на его месте построят новый четырехпролетный железобетонный балочный мост с новыми опорами и стальными балками.

С обеих сторон моста в нижней части предусмотрено создание пешеходных дорожек. Со стороны Айнажи пешеходная дорожка будет соединена с существующей конструкцией тротуара, построенной вдоль реки Салаца. Со стороны Риги дорожка будет устроена локально, в конце нее построят новые лестницы. Пешеходную инфраструктуру также обустроят на мосту.

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