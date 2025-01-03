Для дисциплинирования водителей у временного объездного моста через речку Салацу в Салацгриве SIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) попросило привлечь муниципальную полицию, сообщили агентству LETA в самоуправлении Лимбажского края.
Для дисциплинирования водителей в Салацгриве просят привлечь муниципальную полицию
В конце прошлого года Лимбажское краевое самоуправление получило от LVC ответ на письмо, в котором самоуправление просило разъяснить ситуацию с состоянием временного объездного моста через Салацу в Салацгриве и организацией движения.
LVC сообщает, что техническое состояние временного моста постоянно мониторится.
Еженедельно проводятся геодезические измерения и осмотр несущих конструкций моста.
Кроме того, LVC заказало специальную инспекцию моста в SIA Inženierbūve. В ходе проверки было установлено, что несущие конструкции объездного моста находятся в удовлетворительном состоянии и существенных дефектов не зафиксировано.
Также данные мониторинга, которые еженедельно проводит строительная компания, не указывают на необратимые деформации конструкций моста.
LVC признает, что на ребристых плитах дорожного полотна моста фиксируются трещины, которые возникают из-за износа и усталости металла от циклической нагрузки. Однако эти трещины не влияют на несущую способность временного моста.
LVC поясняет, что ремонт плит дорожного полотна проводится ночью, когда интенсивность движения меньше. Если же дефект дорожной плиты может представлять немедленную опасность для автомобильных шин, ремонт проводится незамедлительно, даже днем, с временной остановкой движения транспортных средств, подчеркивает LVC.
Для обеспечения соблюдения дистанции между транспортными средствами с обеих сторон временного моста установлены информационные плакаты и знаки каждые 30 метров.
Чтобы обеспечить ограничение скорости до 30 км/ч, направленное на повышение безопасности движения, установлен информационный радар.
На движение также влияют недисциплинированные водители, которые проезжают на красный сигнал светофора. Это создает ситуацию, когда машины из встречного потока не могут начать движение на зеленый сигнал, поскольку навстречу продолжают ехать автомобили.
Интеллектуальный светофор воспринимает это как отсутствие транспорта на стороне, где машины стоят, и переключается на красный сигнал, что нарушает плавность движения, отмечает LVC.
LVC просит самоуправление найти возможность привлечь муниципальную полицию для дисциплинирования водителей и, таким образом, способствовать более плавному движению транспортных средств.
Как уже сообщалось, с 30 августа прошлого года движение через Салацу в Салацгриве осуществляется по временному мосту, а старый мост начали демонтировать. Несущая способность временного моста составляет до 52 тонн, и он будет использоваться до осени этого года, когда планируется завершить строительство нового моста.
Также сообщалось, что существующий мост через Салацу в Салацгриве полностью снесут, а на его месте построят новый четырехпролетный железобетонный балочный мост с новыми опорами и стальными балками.
С обеих сторон моста в нижней части предусмотрено создание пешеходных дорожек. Со стороны Айнажи пешеходная дорожка будет соединена с существующей конструкцией тротуара, построенной вдоль реки Салаца. Со стороны Риги дорожка будет устроена локально, в конце нее построят новые лестницы. Пешеходную инфраструктуру также обустроят на мосту.
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