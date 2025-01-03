Утром в пятницу, 3 января, в дорожно-транспортном происшествии в Марупе погиб водитель, подтвердили агентству LETA в Государственной полиции.
Трагедия в Марупе: при столкновении грузовика и легкового автомобиля погиб человек
Около 9:00 утра на Марупитес гатве произошло столкновение грузовика и автомобиля марки Škoda. Водитель Škoda погиб в дорожно-транспортном происшествии.
Полиция возбудила уголовное дело по данному инциденту и расследует обстоятельства происшествия.
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