В Латвии вступили в силу значительные ограничения для курильщиков

При этом продавцы в возрасте от 18 до 20 лет сохраняют право продавать табачные изделия покупателям, достигшим 20 лет.

Исключения для жидкостей электронных сигарет и заменителей табака сделаны только для ароматизаторов с вкусом или запахом табака.

Также введен запрет на продажу табачных изделий, их заменителей, электронных сигарет и их компонентов через дистанционную связь, включая заказы из стран, не входящих в Европейский Союз или Европейскую экономическую зону.

Согласно закону, Государственная служба доходов (VID) и Инспекция здравоохранения (VI) имеют право изымать образцы табачных изделий, продуктов для курения растений, электронных сигарет, их компонентов и новых табачных продуктов в местах продажи и на складах акцизных товаров. Теперь эти полномочия распространяются также на заменители табака.

VID также получил право конфисковывать табачные изделия, заменители табака, электронные сигареты и их компоненты, отправленные из третьих стран через коммерческие почтовые отправления, если их получателем является физическое лицо.