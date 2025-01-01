С 1 января в Латвии вступил в силу запрет на продажу жидкостей для электронных сигарет и заменителей табака с ароматизаторами, а также введен возрастной порог - теперь любые табачные изделия можно приобретать только с 20 лет.
В Латвии вступили в силу значительные ограничения для курильщиков
При этом продавцы в возрасте от 18 до 20 лет сохраняют право продавать табачные изделия покупателям, достигшим 20 лет.
Исключения для жидкостей электронных сигарет и заменителей табака сделаны только для ароматизаторов с вкусом или запахом табака.
Также введен запрет на продажу табачных изделий, их заменителей, электронных сигарет и их компонентов через дистанционную связь, включая заказы из стран, не входящих в Европейский Союз или Европейскую экономическую зону.
Согласно закону, Государственная служба доходов (VID) и Инспекция здравоохранения (VI) имеют право изымать образцы табачных изделий, продуктов для курения растений, электронных сигарет, их компонентов и новых табачных продуктов в местах продажи и на складах акцизных товаров. Теперь эти полномочия распространяются также на заменители табака.
VID также получил право конфисковывать табачные изделия, заменители табака, электронные сигареты и их компоненты, отправленные из третьих стран через коммерческие почтовые отправления, если их получателем является физическое лицо.
Государственная полиция (VP) и муниципальная полиция следят за соблюдением запретов на продажу табачных изделий, продуктов для курения растений, электронных сигарет и их компонентов в определенных местах. Теперь эти полномочия распространяются и на заменители табака.
Полиция также будет контролировать, чтобы эти продукты не продавались несовершеннолетним, не покупались через дистанционные договоры и не использовались в запрещенных местах.
Дополнительно введен запрет на производство и выпуск табачных изделий и продуктов для курения, которые визуально напоминают сладости, закуски или игрушки.
Внесенные изменения также устанавливают требования к составу заменителей табака, их упаковке и информации, прилагаемой к ним. Максимальная концентрация никотина в заменителях табака не должна превышать 4 миллиграмма на грамм.
Введен запрет на продажу табачных изделий, в том числе новых продуктов, содержащих ментол, его аналоги или гераниол. Это усиливает уже существующий запрет на добавки, облегчающие вдыхание или усвоение никотина.
За нарушения, связанные с продажей табачных изделий лицам младше 20 лет, предусмотрены штрафы. Для физических лиц штраф составит от 280 до 700 евро, для юридических лиц - от 700 до 7100 евро.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!