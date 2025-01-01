Болгария и Румыния стали полноправными членами Шенгенской зоны

На заседании Совета министров юстиции и внутренних дел ЕС, состоявшемся 12 января в Брюсселе, было принято решение отменить проверки документов на сухопутных границах с Болгарией и Румынией.

Обе балканские страны присоединились к Европейскому Союзу (ЕС) в 2007 году, однако их интеграция в Шенгенскую зону оставалась неполной. Лишь в марте была отменена пограничная проверка для морского и воздушного сообщения.

Контроль на сухопутных границах сохранялся из-за возражений Австрии, которая длительное время блокировала включение этих стран в Шенгенскую зону, опасаясь увеличения потока нелегальной миграции.

Однако в ноябре Австрия сняла свои возражения, что позволило окончательно принять решение об интеграции Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону.

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