Юрмала будет выплачивать крупнейшее пособие при рождении ребенка в Латвии

Пособие в размере 1000 евро смогут получить родители, опекуны или усыновители каждого ребенка, рожденного с 1 января 2025 года. Условием для получения пособия является наличие постоянной регистрации места жительства в Юрмале не менее 12 месяцев до рождения ребенка.

В 2024 году размер пособия составлял 500 евро, и его получили более 440 жителей Юрмалы. Пособие на уход за новорожденным - это один из видов социальной поддержки, которую Юрмальское самоуправление предоставляет семьям с детьми.

Юрмальчане также получают ежегодное пособие в размере 100 евро для поддержки учебного процесса. Оно предоставляется детям с полутора лет, школьникам, а также студентам до 25 лет, обучающимся на очной форме.

Кроме того, муниципалитет обеспечивает бесплатный городской и школьный транспорт, бесплатный проезд в поездах, а также бесплатное питание для всех воспитанников детских садов и учеников школ Юрмалы до 12-го класса включительно. Для многодетных семей доступно пособие на посещение культурных, спортивных и познавательных мероприятий, а также другие виды поддержки.

С 1 января 2025 года размер пособия на медицинское обслуживание для зарегистрированных в Юрмале пенсионеров составит 200 евро в год. В 2024 году размер этого пособия составлял 150 евро.

Юрмала остается единственным муниципалитетом в Латвии, предоставляющим такое медицинское пособие всем пенсионерам.

Пособие предназначено для помощи пенсионерам в покрытии медицинских расходов: оплаты визитов к врачу, пациентских взносов, стоматологических услуг, лекарств, медицинских товаров (включая оптику и витамины) и других расходов, связанных с поддержанием здоровья.

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