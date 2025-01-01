В среду, в Новом Орлеане, автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек, еще 30 получили ранения, сообщили власти США.
ФОТО ⟩ Автомобиль влетел в толпу в Новом Орлеане, погибли не меньше 10 человек
Инцидент произошел в знаменитом Французском квартале Нового Орлеана.
Очевидцы рассказали новостной службе CBS News, что после столкновения с толпой водитель вышел из автомобиля и открыл стрельбу из огнестрельного оружия.
🚨Breaking News🚨— David Atherton (@DaveAtherton20) January 1, 2025
In Bourbon Street in New Orleans at least 10 have been killed & 30 injured as an SUV ploughed into New Years revellers at 3.15 am local time.
The suspect is thought to have had an assault rifle.
**Disturbing images** pic.twitter.com/F55ugfaTJR
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