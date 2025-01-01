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ФОТО Автомобиль влетел в толпу в Новом Орлеане, погибли не меньше 10 человек

Обновлено 1 января 2025, 15:29
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Американская полиция. Иллюстративное фото
Американская полиция. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В среду, в Новом Орлеане, автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек, еще 30 получили ранения, сообщили власти США.

Инцидент произошел в знаменитом Французском квартале Нового Орлеана.

Очевидцы рассказали новостной службе CBS News, что после столкновения с толпой водитель вышел из автомобиля и открыл стрельбу из огнестрельного оружия.

Галерея: Теракт в Новом Орлеане

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