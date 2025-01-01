Венгрия лишилась права на получение примерно одного миллиарда евро из фондов Европейского Союза (ЕС), которые были заморожены Брюсселем из-за опасений, связанных с соблюдением принципа верховенства закона в стране.
Венгрия лишилась права на миллиард евро от ЕС
Для того чтобы получить доступ к этим средствам, замороженным ЕС в конце 2022 года, Венгрии требовалось провести необходимые реформы до 31 декабря. Однако этого сделано не было, в результате чего страна потеряла возможность воспользоваться этими средствами, предназначенными для поддержки наиболее бедных регионов.
Среди реформ, которые Венгрия должна была реализовать, были изменения в законодательстве, направленные на борьбу с коррупцией и предотвращение конфликтов интересов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!