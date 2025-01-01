Венгрия лишилась права на миллиард евро от ЕС

Для того чтобы получить доступ к этим средствам, замороженным ЕС в конце 2022 года, Венгрии требовалось провести необходимые реформы до 31 декабря. Однако этого сделано не было, в результате чего страна потеряла возможность воспользоваться этими средствами, предназначенными для поддержки наиболее бедных регионов.