Латвийские роддома рассказывают о первых детях, появившихся на свет в новом году

Ребенок родился в среду, 1 января, в 13:38. Мальчик весит 3525 граммов и имеет рост 53 сантиметра. Дома его ждет старший брат, который также родился в Рижском роддоме.

В свою очередь Елгавская городская больница сообщила, что у них первой на свет появилась девочка, которую назвали Амелией. Она родилась в 9:50. Вес новорожденной составил 3775 граммов, рост - 51 сантиметр. В больнице также сообщили, что в прошлом году здесь появились на свет 640 детей.