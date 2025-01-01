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Латвийские роддома рассказывают о первых детях, появившихся на свет в новом году

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Новорожденный
Новорожденный Фото: Unsplash

Первый ребенок, принятый в Рижском родильном доме в этом году, - мальчик, сообщает родильный дом.

Ребенок родился в среду, 1 января, в 13:38. Мальчик весит 3525 граммов и имеет рост 53 сантиметра. Дома его ждет старший брат, который также родился в Рижском роддоме.

В свою очередь Елгавская городская больница сообщила, что у них первой на свет появилась девочка, которую назвали Амелией. Она родилась в 9:50. Вес новорожденной составил 3775 граммов, рост - 51 сантиметр. В больнице также сообщили, что в прошлом году здесь появились на свет 640 детей.

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