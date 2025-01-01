CSDD отменила наклейки о техосмотре

Отныне подтверждением того, что автомобиль прошел государственную проверку на пригодность к эксплуатации и имеет право выезжать на дорогу, будет служить запись в Государственном регистре транспортных средств и их водителей, а также выданный водителю протокол об оценке пригодности его машины.

Как ранее поясняли в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), отменить наклейки планируется, так как в эпоху цифровых технологий существуют другие решения для регистрации технического состояния транспортного средства и подтверждения того, что оно имеет право участвовать в дорожном движении.

Плата за наклейку о техосмотре составляла 2,19 евро.

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