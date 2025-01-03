Новый руководитель Инспекции здравоохранения вступила в должность

Последние три года Валдмане работала заместителем госсекретаря Минздрава по вопросам политики здравоохранения.

Она получила специальность врача и степень магистра социальных наук по управлению. Работала в Фармацевтической инспекции, Инспекции здравоохранения, а также возглавляла в Минздраве отдел качества лечения и департамент здравоохранения.

Обозначая приоритетные направления деятельности по руководству инспекцией, Валдмане выделила надзор за доступностью лекарств в связи с изменением модели ценообразования на лекарства с нового года, концентрацию на вопросах безопасности пациентов, в том числе опыта пациентов, а также укрепление кадровых ресурсов инспекции.

Валдмане избрана на должность в порядке, установленном законом о государственной гражданской службе, поясняет Минздрав. С сегодняшнего дня на основании взаимного соглашения пост оставила прежний руководитель инспекции Анита Слокенберга.

Слокенберга возглавляла Инспекцию здравоохранения с мая 2021 года. За значительный вклад в совершенствование здравоохранения и просвещение общества в 2024 году ей присуждена благодарственная грамота Минздрава.

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