47-летний Галкин позирует в кадре в обнимку с 11-летней дочерью, исполняя песню в караоке. В конце видео в кадре появляется его жена, 75-летняя российская певица Алла Пугачева.

Ролик, вероятно, снят во время празднования Нового года - ранее Галкин публиковал видео с участием жены, на котором они запечатлены в тех же нарядах.

Напомним, Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. Кроме Лизы, супруги также воспитывают сына Гарри. Лиза и Гарри - двойняшки, которых 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

После того как началась травля Галкина, который публично осудил войну в Украине, он с Пугачевой и детьми покинул Россию и переехал в Израиль.

16 сентября 2022 года Министерство юстиции России внесло Галкина в реестр "иностранных агентов".

Пугачева в июле 2024 года назвала условие, при котором вернется на сцену. "Пока где-то что-то стреляет, птицы молчат. Я никак не могу преодолеть этот барьер", - сказала 75-летняя артистка.

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