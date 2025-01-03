Семейным фото исполнитель поделился в сторис своего Instagram. Артист опубликовал снимок с новорожденным сыном в коляске. К слову, Дмитрий Монатик и его жена Ирина не спешат показывать сына. Так что разглядеть малыша на фото не удастся.

Подписывать кадр с сыном Дмитрий Монатик не стал, а вот его возлюбленная Ирина коротко отметила, что на фото позирует молодой отец.

Monatik с сыном Фото: Kuvatõmmis/monatik_official

О пополнении в семье Monatik стало известно 24 декабря. Тогда артист опубликовал фото с женой и тремя сыновьями и поздравил поклонников с Рождеством. Малыша исполнитель показал тогда только со спины. Имя третьего сына артист пока скрывает. Дмитрий и Ирина также воспитывают девятилетнего Даниила и семилетнего Платона.

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