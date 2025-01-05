Зайдя 1 января в интернет, я почти сразу увидел массу разгневанных твитов о выступлении трио Николая Расторгуева, Григория Лепса и Ярослава Дронова (он же Шаман) с песней "Нам нужна одна победа" сразу после праздничной речи Путина, где война с Украиной, разумеется, упоминалась. Это разожгло мой интерес - а как вообще российское ТВ встретило 2025 год? Оказалось, что ответом является любопытный синтез попытки сбежать в прошлое и прогиба под "правильный посыл".
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Липину интересно ⟩ От провоенной агитмашины до мужчины в женском платье. Российское ТВ в Новый год
На НТВ всю новогоднюю ночь показывали спецвыпуск шоу "Маска" - в котором российские звезды очень наигранно удивляются тому, кто именно из их коллег находится в ростовой кукле и поет измененным голосом.
Тут даже близко никакой политики, но стоит выделить удивительное совпадение. Одним из костюмов программы было женское платье и маска в японском стиле. Спел этот человек до речи Путина, а вот раскрыли звезду сразу после. И им оказался певец Сергей Лазарев.