Липину интересно От провоенной агитмашины до мужчины в женском платье. Российское ТВ в Новый год

Зайдя 1 января в интернет, я почти сразу увидел массу разгневанных твитов о выступлении трио Николая Расторгуева, Григория Лепса и Ярослава Дронова (он же Шаман) с песней "Нам нужна одна победа" сразу после праздничной речи Путина, где война с Украиной, разумеется, упоминалась. Это разожгло мой интерес - а как вообще российское ТВ встретило 2025 год? Оказалось, что ответом является любопытный синтез попытки сбежать в прошлое и прогиба под "правильный посыл".