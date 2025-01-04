В воскресенье, 5 января, в Латвии ожидается частично солнечная погода, температура воздуха будет около нуля или чуть ниже, прогнозирует Латвийский центр среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
В воскресенье ожидается переменная облачность и легкий мороз
Облачность будет менять интенсивность в течение дня, временами будет идти небольшой снег. Некоторые дороги станут скользкими.
Температура воздуха ожидается в пределах +2, -3 градусов. Ветер - слабый или умеренный, с запада и юго-запада.
В Риге солнце будет временами проглядывать сквозь облака, временами возможен небольшой снег. Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер. Температура воздуха составит около 0, -1 градуса.
Галерея: Снег в Риге
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