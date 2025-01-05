В Великобритании из-за сильного снегопада закрыты несколько аэропортов, а также в некоторых районах нарушено энергоснабжение.
В Великобритании из-за сильного снегопада закрываются аэропорты
Аэропорты Манчестера, Ливерпуля и Бирмингема закрыли взлетно-посадочные полосы после сильного снегопада, прошедшего в ночь на воскресенье, 5 января. Позднее о закрытии объявил также аэропорт Лидс-Брэдфорд.
В Шотландии температура за ночь опустилась до минус 11 градусов по Цельсию.
Метеорологическая служба выпустила два желтых предупреждения о сильном снеге, дожде и гололеде в некоторых районах Англии, Шотландии и Уэльса.
Две реки грозят разлиться в графстве Девон на юго-западе Англии.
BREAKING: Manchester and Liverpool airports have temporarily closed their runways because of the heavy snow.— Sky News (@SkyNews) January 5, 2025
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