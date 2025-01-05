В Великобритании из-за сильного снегопада закрываются аэропорты

Аэропорты Манчестера, Ливерпуля и Бирмингема закрыли взлетно-посадочные полосы после сильного снегопада, прошедшего в ночь на воскресенье, 5 января. Позднее о закрытии объявил также аэропорт Лидс-Брэдфорд.

В Шотландии температура за ночь опустилась до минус 11 градусов по Цельсию.

Метеорологическая служба выпустила два желтых предупреждения о сильном снеге, дожде и гололеде в некоторых районах Англии, Шотландии и Уэльса.

Две реки грозят разлиться в графстве Девон на юго-западе Англии.

BREAKING: Manchester and Liverpool airports have temporarily closed their runways because of the heavy snow.



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📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 pic.twitter.com/2PWVESJUDk — Sky News (@SkyNews) January 5, 2025

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