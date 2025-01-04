Полиция призывает отозваться тех, кто видел, что произошло, а также водителей автомобилей, оборудованных видеорегистратором.

Тех, кто 2 января с 08:15 до 08:30 передвигался в Валмиере по улице Цесу на отрезке между круговым перекрестком на улице Ригас и мостом через Гаую, просят позвонить по телефонам 20289396 или 110.