Государственная полиция просит отозваться очевидцев инцидента в Валмиере, где в четверг, 2 января, у дома по адресу Цесу, 2, была найдена женщина без сознания, сообщила TVNET представитель Госполиции Юлия Юране.
Женщина найдена без сознания на улице в Валмиере; полиция ищет очевидцев
По ее словам, женщину нашли примерно в 08:30.
Полиция призывает отозваться тех, кто видел, что произошло, а также водителей автомобилей, оборудованных видеорегистратором.
Тех, кто 2 января с 08:15 до 08:30 передвигался в Валмиере по улице Цесу на отрезке между круговым перекрестком на улице Ригас и мостом через Гаую, просят позвонить по телефонам 20289396 или 110.
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