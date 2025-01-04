По делу Сторми Дэниэлс Трампу вынесут приговор, хотя и самый мягкий. Это будет за 10 дней до инаугурации

Судья предупредил, что не склонен приговаривать Трампа к реальному тюремному сроку, и разрешил подсудимому присутствовать на оглашении приговора как лично, так и по видеосвязи. Также из постановления судьи следует, что он намерен освободить Трампа от наказания и не будет применять даже более мягкие меры, такие как штраф или испытательный срок.

Присяжные еще 30 мая единогласно признали Трампа виновным по 34 эпизодам вменяемой ему статьи. Сам он не признавал свою вину.

Оглашение приговора, в котором судья назначит бывшему и будущему президенту наказание, неоднократно откладывалось, причем после победы Трампа на ноябрьских президентских выборах его адвокаты предлагали прекратить дело из-за иммунитета президента.

Стивен Чунг, который займет в будущей администрации пост директора по коммуникациям Белого дома, назвал решение судьи посягательством на иммунитет президента и продолжением "охоты на ведьм", устроенной политическими противниками Трампа.