Следователи считают подрыв Cybertruck в Лас-Вегасе суицидом

По данным следователей, солдат не испытывал ненависти к Трампу. Американское издание The Daily Beast приводит слова высокопоставленного чиновника, что Л. был большим сторонником Трампа и голосовал за него в ноябре. Дядя военного рассказал британской газете Independent, что его племянник "любил свою страну на 100 процентов, любил Трампа и всегда был очень патриотичным солдатом и американцем".

В ФБР не связывают взрыв в Лас-Вегасе и с терактом в Новом Орлеане, где за несколько часов до этого мужчина въехал на машине в толпу людей. На пресс-конференции следователи огласили выдержки из прощального письма солдата, в котором тот называет США лучшей страной в мире, которая "в настоящее время смертельно больна и движется к своему краху". Свои действия военный назвал "не терактом, а тревожным звонком". "Американцы обращают внимание только на зрелища и насилие. Чем еще лучше донести свою точку зрения, если не трюком с фейерверками и взрывчаткой?" - говорится в письме.