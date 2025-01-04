Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело и назначила экспертизы в связи со смертью бывшего игрока сборной Латвии по баскетболу Яниса Тиммы, сообщает агентство LETA со ссылкой на заявление правоохранительных органов.
Полиция начала расследование по факту смерти Яниса Тиммы
Дело было открыто после получения заявления в полицию. Однако подробных комментариев правоохранители не дают, чтобы не повлиять на ход расследования.
Ранее в этом году друг Тиммы, проживающий в США Марк Пугаччев, сообщил в социальных сетях, что полиция расследует дело, связанное с возможной насильственной смертью спортсмена. Портал la.lv также отметил, что Пугачев часто высказывается о роли бывшей подруги Тиммы, российской певицы Анны Седоковой, в случившемся.
Напомним, что Янис Тимма был найден мёртвым в подъезде одного из жилых домов в Москве в ночь на 17 декабря 2024 года. Первоначально основной версией его гибели называли самоубийство.
Тело Тиммы было доставлено в Латвию, где 27 декабря состоялась церемония прощания с баскетболистом.
За свою карьеру в составе национальной сборной Латвии Тимма провел 68 матчей.
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