Полиция начала расследование по факту смерти Яниса Тиммы

Дело было открыто после получения заявления в полицию. Однако подробных комментариев правоохранители не дают, чтобы не повлиять на ход расследования.

Ранее в этом году друг Тиммы, проживающий в США Марк Пугаччев, сообщил в социальных сетях, что полиция расследует дело, связанное с возможной насильственной смертью спортсмена. Портал la.lv также отметил, что Пугачев часто высказывается о роли бывшей подруги Тиммы, российской певицы Анны Седоковой, в случившемся.

Напомним, что Янис Тимма был найден мёртвым в подъезде одного из жилых домов в Москве в ночь на 17 декабря 2024 года. Первоначально основной версией его гибели называли самоубийство.

Тело Тиммы было доставлено в Латвию, где 27 декабря состоялась церемония прощания с баскетболистом.

За свою карьеру в составе национальной сборной Латвии Тимма провел 68 матчей.

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