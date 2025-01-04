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ВИДЕО Украинские дроны атаковали Ленинградскую область и порт Усть-Луга

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Нефтяной терминал в Усть-Луге
Нефтяной терминал в Усть-Луге Фото: Schutterstock.com

В ночь на субботу Украина организовала массированную атаку беспилотников на регионы России, находящиеся к востоку от Эстонии. Одной из целей атаки стала портовая инфраструктура Усть-Луги.

В субботу утром российские власти сообщили о временной приостановке работы аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.

"С целью обеспечения безопасности гражданских рейсов в 7:45 утра в аэропорту Пулково введены временные ограничения. Прием и отправка рейсов временно приостановлены", – заявила Росавиация.

Спустя несколько часов ограничения были сняты.

По информации Telegram-канала "Астра", большинство дронов, атаковавших Ленинградскую область 4 января, было сбито над терминалом "Новотранс" в порту Усть-Луга. Сообщается, что взрывной волной выбиты стекла в одном из зданий на территории порта. Усть-Луга, являющаяся второй крупнейшей российской портовой зоной после Новороссийска, избежала значительных разрушений.

Также в социальных сетях появились сообщения о беспилотниках, замеченных рядом с топливным терминалом Усть-Луги. Работники порта были эвакуированы. Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил, что два беспилотника были сбиты в Лужском районе.

По словам Дрозденко, силы противовоздушной обороны Ленинградской области за сутки уничтожили четыре дрона. "4 января ночью и утром был установлен рекорд по числу уничтоженных дронов в регионе", - сообщил губернатор в Telegram. Он отметил, что беспилотники сбивались с использованием как электронных средств, так и огнестрельного оружия. Жертв и серьезных повреждений удалось избежать.

Министерство обороны России заявило о ликвидации 10 беспилотников над Брянской областью, трех - над Смоленской, по одному - над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о сбитии дронов в районе Сафоново и Ерчихи. По данным Telegram-каналов, целью атаки могли быть объекты предприятия "Авангард", производящего корпуса ракетных двигателей.

В Псковской области комментариев от губернатора Михаила Ведерникова по поводу атак не последовало. В Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков упомянул о сбитии воздушных целей в районе Прохоровки.

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