В ночь на субботу Украина организовала массированную атаку беспилотников на регионы России, находящиеся к востоку от Эстонии. Одной из целей атаки стала портовая инфраструктура Усть-Луги.
ВИДЕО ⟩ Украинские дроны атаковали Ленинградскую область и порт Усть-Луга
В субботу утром российские власти сообщили о временной приостановке работы аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.
"С целью обеспечения безопасности гражданских рейсов в 7:45 утра в аэропорту Пулково введены временные ограничения. Прием и отправка рейсов временно приостановлены", – заявила Росавиация.
Спустя несколько часов ограничения были сняты.
Ленинградская область. Прилет по газо-перерабатывающему предприятию.— Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) January 4, 2025
Дохуя газа, короче... pic.twitter.com/5gNLqJDUc2
По информации Telegram-канала "Астра", большинство дронов, атаковавших Ленинградскую область 4 января, было сбито над терминалом "Новотранс" в порту Усть-Луга. Сообщается, что взрывной волной выбиты стекла в одном из зданий на территории порта. Усть-Луга, являющаяся второй крупнейшей российской портовой зоной после Новороссийска, избежала значительных разрушений.
Также в социальных сетях появились сообщения о беспилотниках, замеченных рядом с топливным терминалом Усть-Луги. Работники порта были эвакуированы. Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил, что два беспилотника были сбиты в Лужском районе.
По словам Дрозденко, силы противовоздушной обороны Ленинградской области за сутки уничтожили четыре дрона. "4 января ночью и утром был установлен рекорд по числу уничтоженных дронов в регионе", - сообщил губернатор в Telegram. Он отметил, что беспилотники сбивались с использованием как электронных средств, так и огнестрельного оружия. Жертв и серьезных повреждений удалось избежать.
Министерство обороны России заявило о ликвидации 10 беспилотников над Брянской областью, трех - над Смоленской, по одному - над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о сбитии дронов в районе Сафоново и Ерчихи. По данным Telegram-каналов, целью атаки могли быть объекты предприятия "Авангард", производящего корпуса ракетных двигателей.
❗️The town of Safonov in the🇷🇺 Smolensk region was attacked by UAVs at night. It is reported that the target may have been the local enterprise "Avangard", which mass-produces transport and launch containers and solid-fuel missiles engine housings. pic.twitter.com/N5oF2d7aYR— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) January 4, 2025
В Псковской области комментариев от губернатора Михаила Ведерникова по поводу атак не последовало. В Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков упомянул о сбитии воздушных целей в районе Прохоровки.
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