ВИДЕО Украинские дроны атаковали Ленинградскую область и порт Усть-Луга

В субботу утром российские власти сообщили о временной приостановке работы аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.

"С целью обеспечения безопасности гражданских рейсов в 7:45 утра в аэропорту Пулково введены временные ограничения. Прием и отправка рейсов временно приостановлены", – заявила Росавиация.

Спустя несколько часов ограничения были сняты.

Ленинградская область. Прилет по газо-перерабатывающему предприятию.

Дохуя газа, короче... pic.twitter.com/5gNLqJDUc2 — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) January 4, 2025

По информации Telegram-канала "Астра", большинство дронов, атаковавших Ленинградскую область 4 января, было сбито над терминалом "Новотранс" в порту Усть-Луга. Сообщается, что взрывной волной выбиты стекла в одном из зданий на территории порта. Усть-Луга, являющаяся второй крупнейшей российской портовой зоной после Новороссийска, избежала значительных разрушений.

Также в социальных сетях появились сообщения о беспилотниках, замеченных рядом с топливным терминалом Усть-Луги. Работники порта были эвакуированы. Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил, что два беспилотника были сбиты в Лужском районе.