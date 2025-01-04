Украина возражает против обвинений ООН в пытках военнопленных

Доклад также включает обвинения в адрес Украины, что вызвало резкую реакцию уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца. Он осудил выводы ООН, заявив, что некоторые из них "глубоко ошибочны".

Эксперты ООН заявили, что за три месяца конфликта были убиты 574 гражданских лица, а 3032 человека получили ранения. Подавляющее большинство жертв (93%) зарегистрированы на территориях, контролируемых Украиной, особенно в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях. Кроме того, было зафиксировано убийство 63 украинских военнопленных.

Из десяти пунктов пресс-релиза ООН два посвящены критике действий украинских властей. В одном из них говорится о случаях пыток и жестокого обращения с российскими военнопленными, особенно на первых этапах содержания в транзитных центрах. OHCHR расследует два достоверных сообщения о гибели российских пленных в этих условиях.

Доклад также касается ограничений свободы вероисповедания, как на оккупированных территориях, так и на подконтрольных Украине.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина уже проводит расследование по случаям предполагаемого плохого обращения с российскими военнопленными. Он подчеркнул, что условия содержания российских пленных соответствуют Женевской конвенции: "Наши сотрудники регулярно посещают лагеря для военнопленных и специальные подразделения в местах содержания под стражей совместно с представителями общественных организаций".

Лубинец раскритиковал ООН за попытку уравнять нарушения, совершенные Украиной и Россией. "Мы все видим, как возвращаются украинцы из российского плена. Они подвергались пыткам, насилию, психологическому давлению, им не оказывалась надлежащая медицинская помощь. Некоторые возвращаются с травмами, несовместимыми с жизнью", - заявил он.

Уполномоченный добавил, что Украина предоставляет доступ международным организациям для мониторинга, тогда как Россия полностью блокирует подобные инициативы. "Это принципиально разные вещи. Меня возмущает, что рекомендации ООН к обеим сторонам сводятся к призыву соблюдать международное гуманитарное право. Такое уравнивание неприемлемо".

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