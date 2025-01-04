Снежная буря оставила без света сотни домов в Латвии

К 10 часам утра на сайте компании сообщалось о примерно 150 местах отключения электричества. В районе Приекуле, Тукумса и Елгавы электроэнергии не было в 55 местах, а в регионах Бауска и Огре зарегистрировано еще около 40 отключений.

Курземе оказалась одной из наиболее пострадавших областей: более 50 отключений электроэнергии зарегистрировано в регионе, а в волости Пелчи Кулдигского края ситуация оказалась наиболее сложной. Всего около 470 клиентов в Кулдигском крае остались без света.

Компания отметила, что, несмотря на бурю, отключения не носят массовый характер, и общее число пострадавших клиентов составило примерно 1100.

Бригады оперативного реагирования компании Sadales tīkls работают над устранением повреждений. Жителей предупреждают о необходимости соблюдать осторожность и не приближаться к электролиниям, на которые могли упасть деревья или ветки, а также к оборванным проводам. О таких ситуациях следует немедленно сообщать в Sadales tīkls или Государственную пожарно-спасательную службу.

Ранее сообщалось, что в ночь с пятницы на субботу Латвию накрыла сильная снежная буря с мощными порывами ветра, которые приводили к обрушению деревьев. Sadales tīkls заранее объявила о повышенной готовности для оперативного устранения возможных последствий стихии.

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