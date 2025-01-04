"Даже если вероятность увеличивается с 5% до 15%, когда речь идет о ядерном оружии, это крайне серьезно", - подчеркнул Блинкен.

Блинкен отметил, что одним из немногих случаев, когда Китай, вероятно, помог США, стало недопущение применения ядерного оружия Россией. Вашингтон "имеет основания полагать", что китайские власти связались с руководством России и предупредили Москву о недопустимости подобных действий. По словам Блинкена, это могло произойти после того, как США поделились с Китаем информацией о планах России по размещению ядерного оружия в космосе.

Блинкен заявил, что Владимир Путин потерпел "стратегическое поражение" в войне с Украиной. "Сегодня НАТО располагает большим количеством ресурсов, чем когда-либо прежде", - отметил госсекретарь. Он напомнил, что союзники США, помимо 100 миллиардов долларов, выделенных Вашингтоном на помощь Украине, предоставили Киеву еще 150 миллиардов долларов помощи.

С начала российского вторжения в Украину Кремль неоднократно угрожал применением ядерного оружия. Весной 2022 года CNN сообщал, что Россия обсуждала возможность ядерного удара по Украине. По данным источников телеканала, после получения этой информации западные разведслужбы уведомили союзников, предупредили Москву и обратились за поддержкой к Китаю и Индии, чтобы не допустить реализации этих планов.

В ноябре 2024 года Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину России. Внесенные изменения снизили порог, при котором Россия может применить ядерное оружие. Доктрина теперь предусматривает возможность ядерного ответа на атаку государства, не обладающего ядерным оружием, если это государство поддерживается ядерной державой. Однако аналитики отмечают, что официальные российские документы зачастую имеют лишь символическое значение, так как Путин игнорирует международные соглашения, ограничиваясь лишь собственными опасениями.

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