Байден вручит Президентскую медаль Свободы Боно, Месси и Соросу

Среди лауреатов этого года - певец и активист Боно, легенда баскетбола Ирвин "Мэджик" Джонсон, культовый футболист Лионель Месси, актеры Дензел Вашингтон и Майкл Джей Фокс, модный редактор Анна Винтур и дизайнер Ральф Лорен.

Белый дом в своем заявлении отметил, что лауреаты медали являются "выдающимися лидерами, которые вдохновляют своим примером, оказывая огромное влияние на свою страну и мир".

Среди награжденных также основатель благотворительной организации World Central Kitchen шеф-повар Хосе Андрес и известная приматолог и защитница природы Джейн Гудолл.

Медаль также получат известные политические фигуры, включая миллиардера, финансиста и филантропа левых взглядов Джорджа Сороса, а также бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Сорос отмечен за его поддержку демократических инициатив, проектов в области прав человека, образования и социальной справедливости по всему миру.

Хиллари Клинтон, которая была первой женщиной, выдвинутой крупной партией в президенты США, награждена за свои десятилетия государственной службы. Белый дом подчеркнул, что ее многогранная карьера не раз становилась частью истории.

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