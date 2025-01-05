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Видео Эксперт рассказал, какая погода ждет нас в январе

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Морозное утро
Морозное утро Фото: Helen Hotson/Shutterstock

В январе погодные условия также будут переменчивыми - морозы и снег сменятся оттепелью, и долгой зимы пока не ожидается, говорит ведущий прогноза погоды на Латвийском телевидении Том Брицис.

Уже на следующей неделе оттепель вернется, аналогичные колебания ожидаются и в течение следующего месяца.

"Оттепель, легкий мороз, осадки... Хотелось бы отметить, что в понедельник можно ожидать сильного обледенения, так как снег растает, температура опустится ниже нуля и все покроется слоем льда.

Это одни из самых опасных дорожных условий", - подчеркнул Брицис.

Эксперт также отмечает, что лившие в предыдущие дни дожди вызвали наводнение в Курземе, где затопило местные дороги. Вода также залила территории некоторых ферм.

На следующей неделе, когда температура воздуха прогреется до +7 градусов, ожидается новый подъем воды в реках.

"Жители Курземе, думаю, за последние зимы уже привыкли к тому, что наводнения и паводки приходят к нам зимой, а не весной", - резюмировал Брицис.

Видео: Передача LTV Ziņu dienests

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