В январе погодные условия также будут переменчивыми - морозы и снег сменятся оттепелью, и долгой зимы пока не ожидается, говорит ведущий прогноза погоды на Латвийском телевидении Том Брицис.
Видео ⟩ Эксперт рассказал, какая погода ждет нас в январе
Уже на следующей неделе оттепель вернется, аналогичные колебания ожидаются и в течение следующего месяца.
"Оттепель, легкий мороз, осадки... Хотелось бы отметить, что в понедельник можно ожидать сильного обледенения, так как снег растает, температура опустится ниже нуля и все покроется слоем льда.
Это одни из самых опасных дорожных условий", - подчеркнул Брицис.
Эксперт также отмечает, что лившие в предыдущие дни дожди вызвали наводнение в Курземе, где затопило местные дороги. Вода также залила территории некоторых ферм.
На следующей неделе, когда температура воздуха прогреется до +7 градусов, ожидается новый подъем воды в реках.
"Жители Курземе, думаю, за последние зимы уже привыкли к тому, что наводнения и паводки приходят к нам зимой, а не весной", - резюмировал Брицис.
Видео: Передача LTV Ziņu dienests