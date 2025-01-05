Москва обвинила Вооруженные силы Украины в преднамеренном нападении на Александра Мартемьянова. Украинская сторона пока не прокомментировала это заявление.

По мнению российской госпропаганды, репортер находился в гражданском автомобиле, который был поражен во время движения по трассе, контролируемой Россией, далеко от линии боевых действий.

Другие пропагандисты сообщают, что машина возвращалась из Горловки, контролируемой Россией. Сообщается, что в результате этого же удара пострадали еще пять сотрудников СМИ. Среди пострадавших есть два журналиста пропагандистского агентства "РИА Новости".

Евросоюз в мае заблокировал работу российских медиа, включая "Известия" и "РИА Новости", обвинив их в содействии распространению российской пропаганды и поддержке войны против Украины.

Комитет по защите журналистов утверждает, что с момента российского вторжения в Украину в феврале 2022 года с обеих сторон было убито не менее 15 журналистов.

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