Маск призвал союзника Трампа уйти с должности лидера британских евроскептиков

В социальной сети Х Маск написал, что партии "нужен новый лидер" и у Фаража "нет необходимых навыков".

Миллиардер не уточнил, что вызвало его негативную оценку Фаража, несмотря на то, что они совсем недавно встречались и Маск обсуждал возможность финансировать реформирование Соединенного Королевства.

Однако недавно между ними возникли разногласия по поводу отношения к ультраправому британскому активисту Томми Робинсону, который был арестован за нарушение судебного приказа в связи с клеветническими высказываниями о сирийском школьнике-беженце.

В то время как Маск открыто призывал к освобождению Робинсона, Фараж недавно заявил, что заключенный активист "не тот человек, который нам нужен". Политик в 2018 году вышел из Партии независимости Соединенного Королевства, за решение ее тогдашнего лидера принять Робинсона на работу в качестве советника.

Еще недавно Маск писал, что Великобританию может спасти реформирование Соединенного Королевства, и что премьер-министр Кир Стармер должен уйти с должности.

Найджел Фараж долгое время был одним из ближайших союзников Трампа в Великобритании. Он был первым британским политиком, с которым Трамп встретился после победы на выборах в 2016 году.

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